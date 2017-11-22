Spor yazarları Porto-Beşiktaş maçı için ne dedi?

Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile evinde 1-1 berabere kalan ve gruptan lider çıkan Beşiktaş'a spor yazarları övgüler yağdırdı.

Porto ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi’nde son maçlar öncesi grup liderliğini garantileyen ve bu başarıyı yakalayan ilk Türk takımı olan Beşiktaş ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Karşılaşmayı ve siyah beyazlıların başarısını değerlendiren spor yazarları çarpıcı ifadeler kullandı.

İZLERKEN ”EYVAH” DEDİM (MEHMET DEMİRKOL)

Gökhan Gönül’ü izlerken ilk yarı eyvah dedim ama ikinci yarı o da topladı. Pepe çok iyiydi. Quaresma kaybolunca Babel ve Cenk Tosun da kayboluyor. Zincirleme oluyor. Porto da ona çok iyi çalışmış. Topla hiç buluşturmuyorlar.

”CENK’İ UYARIYORUM AMA…”

Şampiyonlar Ligi’nin fenomeni yine sahneye çıktı. İşin yürümediği dakikada Cenk, çok enteresan işler yaptı. Normal olanı yapmadı. Aşırttı, sürdü, en zor atılacak yere pası attı. İlk golde yüzde yüzünü yaptı. Çok akla gelmeyecek şeyler yaptı golde. Cenk’i birkaç gündür uyarıyorum. Siniri iyi durmuyor. Gözler onun üzerinde. Büyük takımlar, sorunlu mu diye bakıyorlar bu hareketlere.

”ANADOLU TOPÇUSU YOK ARTIK”

Cenk Tosun, etiketsiz oyuncu. Bazı değerli oyuncuların etiketi olmaz. Transferde ismi geçen takımların bir üst sınıfını bekliyorum ama. Bu performansı Bayer Leverkusen’de gösterse, o bahsettiğimiz rakamlara giderdi. Türkiye, henüz öyle bir vitrin değil. Eskiden Türk futbolunda Anadolu topçusu diye bir laf vardı. Şimdi baktığımızda Anadolu takımlarının forvetlerinde Vagner Love, Eto var.

MÜKEMMEL FUTBOL (GÜNTEKİN ONAY)

Beşiktaş dün akşam ilk yarıda iyi, 2. devrede mükemmel bir futbol ortaya koydu. Porto, güçlü bir organize bir takım. Hem çok teknik hem de hızlı oyunculara sahipler ancak Beşiktaş'ın dün akşamki kararlılığı, oyun konsantrasyonu ve arzusu son derece yüksekti. Seyircisi ile bütünleşen siyah-beyazlılar maç boyunca Porto'ya 1-2 pozisyon dışında hiç fırsat tanımadı. Sahanın her bölgesinde müthiş bir pres ve yardımlaşma vardı.

KOLAY DEĞİL

Bazı basit top kayıpları dışında dün akşam Beşiktaş'ı çok beğendim. Özellikle Tolgay ve Cenk Tosun inanılmaz çalıştılar. Quaresma takımı ileriye taşıyan isimdi. Adriano ve Pepe tecrübeleri ile çok soğukkanlıydı. Babel harikaydı. 2. yarıda Tosic'in yerine giren Medel 1 pas hatası dışında takımı geriden çok iyi organize etti. Böyle bir rakibi kaleye getirmeden, bu kadar güçlü bir oyunla paralize etmek kolay değil.

YOLUN AÇIK OLSUN

Şenol Güneş, takımından o kadar memnundu ki oyuncu değişikliği yapmaya haklı olarak gerek görmedi. Beşiktaş'ta dün gece sahada yer alan tüm oyuncular sarf ettikleri eforla alkışı fazlasıyla hak etti. Bundan sonra söylenecek tek şey var, yolun açık olsun Beşiktaş.

BÜYÜK BAŞARI (AHMET ÇAKAR)

Kolay değil, Avrupa’nın en dev takımları değil ama devlerin hemen bir tık altında olan 3 tane takımla mücadele edip grup birincisi olmak. Beşiktaş tarihi için çok ama çok büyük başarı. Üstelik maça baktığımızda da her ne kadar hakkı beraberlik gibi görünse de oyunun genel kontrolü Beşiktaş’ın elindeydi.GOLÜ CENK ATSA…

Golü Talisca değil de Cenk atsaydı, ama Cenk’in yaptığı hareketleri Talisca yapsaydı, Cenk’e bu kadar artı yazmazdı. Her ne kadar golü Cenk atmasa da topu alışı, adamı geçişi, içeri girişi ve ustalık dolu bir pasla Talisca’nın önüne yuvarlayışı adeta onu izlemeye gelen menajerlere bir mesaj gibiydi. Talisca da kendisine ‘al da at’ denen bu pası sadece dokunarak gol yaptı.

HER YÖNÜYLE KUSURSUZ

Dünyadaki hangi takım oyuncusuna sorarsanız sorun, “Hakem kim olsun?” diye kesinlikle İspanyol Lahoz’u der. Hem çok iyi hakem hem de çok isabetli kararları var ama en önemli özelliği sahada bir dadı gibi. Gülüyor, oyuncuları okşuyor, sinirleneni yatıştırıyor ve bir bakıyorsunuz maçın mutlak hakimi Lahoz olmuş. Dün gece de kusursuzdu hem de her yönüyle.

MENTAL GÜÇ (METİN TEKİN)

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi seviyesindeki oyununda en önemli işlerin belki de başında mental gücü geliyor. Deplasmanda ya da içeride fark etmiyor. Geriye düşse de yakalansa da oyununu düşürmeden devam edebiliyor Şenol Güneş’in ekibi. Dün de bunu gördük. Evet, avantajlı çıkıldı maça ama çok kritik bir karşılaşmada 1-0 geriye düşülmüş. Oyun ve kendine güven anlamında seviye Şampiyonlar Ligi dahi olsa buna sahip bir takım Beşiktaş. Dün bunun çok büyük artılarını gördü takım.

KUSURSUZ PEPE

Bir parantez de Pepe’ye… Gerçekten bir oyuncuda özellikle savunmacıda deneyim ya da yaşanmışlık başka bir seviye oluşturuyor. Savunma anlamında kusursuz bir Pepe izledik. Niye transfer edildiği bir kez daha Şampiyonlar Ligi seviyesinde kendisi anlatmış oldu. Ben çok başarılı bir performans izledim.

TOLGAY DAHA DOĞRU

Beşiktaş’ta her maçın sorusu, “Tolgay mı, Oğuzhan mı?” Bence Şampiyonlar Ligi seviyesinde Tolgay ile başlamak daha doğru. Burada dengeli bir orta saha oyununda Oğuzhan’ın önüne çıkıyor. Karar doğru..

ÇOK BÜYÜK BAŞARI (ÖMER ÜRÜNDÜL)

90 dakika istenildiği gibi bitti ve Beşiktaş son maçtan evvel grup liderliğini garantiledi. Bu gerçekten çok büyük bir başarıydı. Şenol Güneş ve futbolcularını can-ı yürekten tebrik ediyorum. Herkes görevini yapmaya çalıştı. Geride Pepe deneyimini konuşturdu. Quaresma her zamanki gibi lokomotif görevini yaptı. Babel ikinci yarıda gerçek kimliğine büründü. Ben en çok Tolgay’ı beğendim. Porto’da da Brahimi çok başarılı bir performans sergiledi. İspanyol hakem Lahoz ise tek kelimeyle mükemmeldi.

PORTO’YU EZDİ (ATİLLA GÖKÇE)

Oyunun akışına bakarsanız, Beşiktaş Porto'yu adeta ezdi. Topla daha çok oynayan, daha çok isabetli şut atan, daha çok korner kullanan, daha çok isabetli pas yapan takım Beşiktaş'tı… Yine de zor bir maç oldu. Baskılı oynayan Beşiktaş'ın hücum bölgesinde, kale ağzında kaçırdığı goller ve kaptırdığı toplar, Porto'nun kaygı yaratan kontralarına dönüşüyordu. Bu kontralarda Pepe'nin, Gökhan Gönül'ün, Atiba ve Adriano'nun çabalarıyla Beşiktaş rahatladı.

KENDİ TARİHİNİ YAZDI

Beşiktaş dün gece kendi tarihini yazdı… Fenerbahçe'nin 11 puanlık grup rekoruna ortak oldu. Ama ilk kez grup liderliğiyle başarısını taçlandırdı. Bunun parasal karşılığı da en az 50 milyon euroluk bir ferahlık.

Cenk Tosun, Talisca, Babel, Quaresma, Tolgay, Atiba, Fabri, Adriano, Tosic… Takımın bütünü yani. Hepsi de dün gece Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk etabı değer kazanarak bitirdiler. Bütün bu başarı için de Şenol Hoca'yı kutlamak gerekir. Teşekkürler Fikret Başkan, Şenol Hoca… Tebrikler!

İYİ Kİ VARSIN PEPE (BİLAL MEŞE)

Pepe'nin kumaşını tartışacak halimiz yok, adam savunma için yaratılmış, havadan, yerden geçebilene aşk olsun. Real Madrid'den, Beşiktaş'a yelken açan Pepe sert futbol yapısıyla ünlendiğini herkes biliyor…Ne var ki, Pepe ülkemizde tam tersi bir grafik çiziyor, sanırsınız ki sinirlerini cerrahlara tek tek aldırmış, sertlikten uzak, tamamen topa odaklanmış… Pepe dün Aboubakar'a bırakın adım attırmayı, nefes alacak fırsat bırakmadı. İyi ki varsın Pepe..

Cenk Tosun da özel bir oyuncudur bizim penceremizden. Topu rakibinden söküşü, pası, inanılmazdı, aferin ona… Yani, adam sadece golcü değil, egoizm kelimesi onun lugatında yok, atıyor, attırıyor.

BUNDAN SONRASI KOLAY (OKTAY DERELİOĞLU)Beşiktaş’ın attığı gol tek kelimeyle müthişti. Cenk yoktan var ettiği pozisyonda Talisca’ya resmen al da at dedi. Cenk-Talisca ikilisi Beşiktaş’ın bu sezon Devler Ligi’ndeki yükünü çeken ikili oldu. Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde bundan sonra işi daha kolay..

ÇOK ÇEKİNECEKLER

Kartal artık Devler Ligi’nin tecrübeli bir ekibi oldu. Bir sonraki turda karşılaşacağı takım artık Beşiktaş’tan çok daha fazla çekinecektir. Dün akşam Porto karşısında oynanan futbolu ve mücadeleyi görünce Beşiktaş ligde ve Avrupa’da farklı oynuyor demek çok normal. Bu benim için problem değil, yeter ki Avrupa’da hep böyle oynasın.

Porto maçında Beşiktaş’ın en iyilerinden biri de Pepe oldu. Portekizli stoper, savunmada lider özelliklerini konuşturdu. Beşiktaş böyle mücadele ederse bileğinin bükülmeyeceği de gösterdi.