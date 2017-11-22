Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Sosyal medyada Cenk Tosun çılgınlığı!

Bu sezon Beşiktaş formasıyla adeta fırtına gibi esen Cenk Tosun dün gece 1-1 biten Porto maçına da damga vurdu.
10:3322 Kasım 2017
0
Sosyal medyada Cenk Tosun çılgınlığı!

Beşiktaş formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 4 maçta da gol atan Cenk Tosun dün gece Vodafone Arena’da Talisca’ya attırdığı beraberlik golüyle yine yıldız gibi parladı… Gruptan lider çıkan Beşiktaş’ın başarısına müthiş bir katkı yapan Cenk Tosun 5 maçta 4 gol 2 asistlik performansıyla adeta parmak ısırttı.

Porto karşısında aldığı beraberlikle liderliğini garantileyen siyah beyazlılarda Talisca’ya yaptığı asist ile taraftarları mest eden Cenk Tosun sosyal medyada gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

İŞTE CENK TOSUN İÇİN YAPILAN O PAYLAŞIMLAR:

  

Etiketler
beşiktaş Cenk Tosun şampiyonlar ligi tweet
Son güncelleme: 10:36 | 22.11.2017
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER