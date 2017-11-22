Sevilla’nın kahramanın Wissam Ben Yedder’den Liverpool’a ‘Milan’ göndermesi!

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'nın golcü futbolcusu Wissam Ben Yedder, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısındaki performansı sonrasında Milan'ın İstanbul'da kaybettiği final maçına göndermede bulundu.

SKOR DIŞ HABERLER / Şampiyonlar Ligi’nde 3-0 geriye düştüğü maçta Liverpool ile 3-3 berabere kalan Sevilla’nın golcüsü Wissam Ben Yedder, maç sonrasında olay bir paylaşımda bulundu.

İlk yarısını 3-0 geride kapattığı maçın ikinci yarısına Ben Yedder’in golleriyle başlayan ve 90+3’te bulduğu golle 3-3’lük beraberliği yakalayan gruptan çıkma yolunda önemli bir geri dönüşe imza attı.

Maç sonrasında Twitter hesabından bir paylaşım yapan Tunus kökenli Fransız forvet, “Umarım Milan bunu görmüştür” diyerek, Liverpool’un 2005’teki Şampiyonlar Ligi finalinde Milan ile 3-3 biten ve penaltılarla şampiyon olduğu maçı ima ederek Premişer Lig takımına göndermede bulundu.

2005 yılında İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan final mücadelesinde Liverpool, 3-0 geriye düştüğü maçın normal süresini 3-3’lük beraberlikle tamamlamış ve penaltılarla İtalyan rakibini mağlup ederek Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olmuştu.

2016 sezonunda Toulouse takımından 9 milyon euro’ya transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu, La Liga’da oynadığı 7 maçta 2 gol atma başarısı gösterirken Şampiyonlar Ligi’nde grup maçlarındaki gol sayısını da 6’ya çıkardı. Wissam Ben Yedder, Toulouse’daki son sezonunda ise 31 maçta 11 gol atıp, 5 asist yapma başarısı göstermişti.

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