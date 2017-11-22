Sevilla 3-3 Liverpool | Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta maçı

Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında Sevilla'ya konuk olan Liverpool, 3-0 öne geçtiği karşılaşmada ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve grubu lider tamamlama fırsatını elinin tersiyle itti.

SKOR DIŞ HABERLER / Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında Sevilla ile karşılaşan Liverpool, ilk yarısını 3-0 önde tamamladığı maçın ikinci yarısında yediği gollerle sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı. Liverpool kazanması halinde grubu lider tamamlamayı garantileyecekti.

Maçın 2. dakikasında Roberto Firmino’nun golüyle 1-0 öne geçen Liverpool, 22’de Sadio Mane, 30’da yine Firmino ile durumu 3-0’a taşıdı.

İlk yarıyı şok bir skorla taraftarı önünde 3-0 geride tamamlayan Sevilla, ikinci yarıda bambaşka bir görüntü sergiledi. Maçın 51. dakikasında skoru 3-1’e getiren Wissam Ben Yedder, 60. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 3-2 yaptı. Ev sahibi Sevilla’nın baskısı son ana kadar devam ederken 90+3’te Guido Pizarro’nun attığı golle Sevilla skoru 3-3’e getirdi ve mücadele bu skorla sonuçlandı.

Liverpool aldığı şok beraberlikle 9 puana ulaşırken Sevilla 8 puanla ikinci sırada yer aldı. İngiliz ekibi son hafta maçında Spartak Moskova’yı konuk ederken Sevilla deplasmanda Maribor ile karşılaşacak.