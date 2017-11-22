Şenol Güneş Beşikaş’ta ilkleri yaşıyor

29 yıldır teknik direktörlük yapan Şenol Güneş 3. sezonunu geçirdiği Beşiktaş'ta adeta kendini aşıyor. Beşiktaş'a gelmeden önce en büyük resmi başarısı A Milli Futbol Takımı ile Dünya 3.lüğü olan Güneş, kendi kariyeri açısından bir çok ilki siyah-beyazlı kulüpte yaşadı ve yaşamaya devam ediyor.

Teknik direktörlük kariyerine 1988 yılında Trabzonspor’u çalıştırarak başlayan Şenol Güneş, Karadeniz ekibinde 4 farklı dönemde görev yaptı ve şampiyonluk yaşayamadı. Trabzonspor ile UEFA Kupasında 1996’da iki eleme geçen Şenol Güneş, sonraki yıllarda ise tur geçme ve gruptan çıkma şanslarını kullanamadı. Trabzonspor 2011-2012 sezonunda Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica’ya elenmesine rağmen 3 Temmuz sürecinden dolayı UEFA kararı ile doğrudan Şampiyonlar Ligi’ne alındığında, Şenol Güneş ilk kez devler arenasında kendini gösterme fırsatı yakalamıştı. Ancak Şampiyonlar Ligi’ndeki bu ilk tecrübesi 3.lükle sonuçlanan Trabzonlu teknik adam devam ettiği UEFA Avrupa Ligi’nde PSV Eindhoven’e elenmişti.

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Bursaspor’u çalıştırdığı dönemde UEFA Avrupa Ligine daha eleme turunda veda eden Güneş’in kaderi Beşiktaş’a gelmesi ile değişmeye ve yeniden yazılmaya başlandı.

İLK ŞAMPİYONLUĞUNU BEŞİKTAŞ İLE YAŞADI

Milli takımın yanı sıra Trabzonspor, Boluspor, İstanbulspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, FC Seoul ve Bursapor’u çalıştıran tecrübeli teknik adam bu takımların hiç birisinde şampiyonluk sevinci yaşayamamıştı. Trabzonspor ile 2 kez şampiyonluğun eşiğine gelen ancak bu sevinci yaşayamayan Güneş, Beşiktaş’a geldiği ilk sezon olan 2015-2016 sezonunda 79 puanla ilk şampiyonluğunu yaşama başarısını gösterdi.Bununla da yetinmeyen Güneş geçen sezonu da şampiyon tamamlayarak adeta son 20 yılda yaşadıklarının acısını çıkarttı ve 2 sezon üst üste şampiyonluk sevinci yaşadı.

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İLK KEZ AVRUPA’DA ÇEYREK FİNAL

Tecrübeli teknik adam Beşiktaş’ın başına Avrupa Kupalarındaki şansızlığını da kırmak için gelmiş gibiydi.

Ancak iyi oyuna rağmen beraberliklerin çok fazla olması, Şenol Güneş’e UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Liginde iki sezon üst üste son maçta elenme tecrübesini yaşattı.Geçen sezon son maça kalan şansın 6-0’lık Kiev bozgunu ile sonlanması Şenol Güneş’in Avrupa’da beraberliğe dayalı oyun anlayışını bir anda sonlandırmasını da sağladı. Beer Sheva, Olympiakos ve Lyon maçlarında hücum oynayarak 3 tur geçilmesi ve Avrupa Ligi’nde çeyrek finale gelinmesi Şenol Güneş’in kendi kariyerinde yaşadığı başka bir ilkti.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE İLK KEZ GRUPTAN ÇIKTI

Son iki sezonun şampiyonu olan teknik adamın bu sezonki en büyük hedefi Beşiktaş’ın Şampiyonlar ligi kaderini değiştirmekti.

Şampiyonlar Ligi’nde daha önce 6 kez katılan ve gruptan hiç çıkamayan Beşiktaş için öncelikli hedefi Şampiyonlar Ligi olarak koyan Güneş gruptan, 11 puan ve üstelik lider çıkarak hem Beşiktaş’ın hem kendisinin kaderini bir kez daha değiştirme başarısını gösterdi.

Ve Şenol Güneş 3.sezonunu yaşadığı Beşiktaş’ta manşetlerin yine en tepesinde yer almaya devam ediyor.