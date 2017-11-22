Şener Şen Ankaragücü maçına davet edildi

Türk sinemasının usta oyuncusu Şener Şen, Ankaragücü Spor Kulübü’nün başlattığı SMS kampanyasına verdiği destekten sonra, basın sözcüsü Tuna Yılmaz tarafından Ankaragücü'nün herhangi bir maçına davet edildi.

TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Ankaragücü, yaşadığı ekonomik sıkıntılarını aşabilmek için çareler ararken, ‘Yalnız Değilsin Ankaragücü' sloganıyla başlattıkları SMS kampanyasına ilgi büyük oldu. Ankaragücü'nün başlattığı SMS kampanyasına destek veren bir diğer isim ise Türk sinemasının usta oyuncusu Şener Şen oldu. Şener Şen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şanlı Ankaragücü'nü bu zor zamanlarda yalnız bırakmama adına gelin hep birlikte bu kampanyaya destek verelim” dedi.

Ankaragücü taraftarından Robben`e; Come To Ankaragücü Alman devi Bayern Münih'in formasını giyen Hollandalı yıldız Arjen Robben'e antrenmanda bir Ankaragücü taraftarı 'Come to Ankaragücü' diye seslendi. İlgili Haberi Oku

Bunun üzerine taraftarın yönetime Şener Şen'i maça davet edin ısrarı sonucu Ankaragücü Basın Sözcüsü Tuna Yılmaz, Şener Şen'i Ankaragücü maçına davet etti. Usta oyuncu Şen ise yapılan davete, “Şanlı Ankaragücü'nün daveti üzerine, Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak bir maça, büyük Ankaragücü taraftarlarına sürpriz yaparak geleceğim” diye cevap verdi. Kulübün basın sözcüsü Tuna Yılmaz, usta oyuncu Şener Şen’i Ankara’da ağırlamaktan büyük şeref duyacaklarını belirtti.

Ankaragücü`nden müthiş geri dönüş! Ankaragücü, TFF 1. Lig'in 12. haftasında Denizlispor'u 2-1 yendi ve galibiyet serisini 3'e çıkardı. İlgili Haberi Oku

Yılmaz, “Ustanın maçımıza geleceği günü sabırsızlıkla ve heyecanla bekliyoruz” ifadesini kullandı.