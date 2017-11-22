Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan oynanan 8 maçla devam edildi. Beşiktaş'ın liderliği garantilediği grupta Monaco sahasında Leipzig'e 4-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Beşiktaş’ın son haftaya girilirken grubunu lider tamamlamayı garantilediği Şampiyonlar Ligi’nde toplam 8 maç oynandı. Beşiktaş ile aynı grupta yer alan Monaco, sahasında Leipzig’e 4-1 yenilerek ‘Devler Ligi’ne veda etti. Feyenoord’u zorlansa da son dakikalarda bulduğu golle 1-0 mağlup etmeyi başaran Manchester City ve geriye düştüğü maçta Dortmund deplasmanından galip dönen Tottenham Hotspur da Beşiktaş gibi son hafta öncesi gruplarında liderliği garantileyen takımlar oldu.

Medipol Başakşehir kutladı, Beşiktaş teşekkür etti! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmasının ardından Medipol Başakşehir siyah beyazlıları kutladı. İki ekibin sosyal medya hesabından yapılan karşılıklı paylaşımlar binlerce beğeni aldı. İlgili Haberi Oku

Şampiyonlar Ligi’nde oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

E GRUBU

Spartak Moscow 1-1 Maribor (Ze Luis 82′ – Jasmin Mesanovic 90′)

Sevilla 3-3 Liverpool (Wissam Ben Yedder 51′, 60′ (pen), Guido Pizarro 90′ – Roberto Firmin 2′, 30′, Sadio Mane 22′)

Sevilla 3-3 Liverpool | Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta maçı Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında Sevilla'ya konuk olan Liverpool, 3-0 öne geçtiği karşılaşmada ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve grubu lider tamamlama fırsatını elinin tersiyle itti. İlgili Haberi Oku

F GRUBU

Manchester City 1-0 Feyenoord (Raheem Sterling 88′)

Napoli 3-0 Shakhtar Donetsk (Lorenzo Insigne 56′, Piotr Zielinski 81′, Dries Mertens 83′)

G GRUBU

Beşiktaş 1-1 Porto (Anderson Talisca 41′ – Felipe 29′)

Monaco 1-4 Leipzig (Radamel Falcao 43′ – Jemerson 6′ (k.k), Timo Werner 9′, 31 (pen), Naby Keita 45′)

APOEL Nicosia 0-6 Real Madrid | Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. hafta maçı Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında APOEL Nicosia'ya konuk olan Real Madrid, 6-0'lık skorla farklı bir galibiyet alarak son günlerdeki kötü gidişata dur dedi. Grubunu ikinci sırada tamamlaması kesinleşen Real Madrid, Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerinden biri oldu. İlgili Haberi Oku

H GRUBU

APOEL 0-6 Real Madrid (Luka Modric 23′, Karim Benzema 39′, 45′, Nacho Fernandez 41′, Cristiano Ronaldo 49′, 54′)

Borussia Dortmund 1-2 Tottenham Hotspur (Pierre-Emerick Aubameyang 31′ – Harry Kane 49′, Heung Min Son 76′)