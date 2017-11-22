Son dakika… Rasim Ozan Kütahyalı konuştu: Yaptığım bir zevzekliktir

Boşnaklara yönelik skandal sözleri büyük tepkilere neden olan Rasim Ozan Kütahyalı Twitter hesabından son dakika açıklamasında bulundu. Rasim Ozan Kütahyalı açıklamasında; Bana öfkeli tüm "Boşnak kardeşlerim haklıdır." dedi. İşte o açıklamanın tamamı...

Beyaz TV’de yayınlanan programda Boşnak topluluğu için çirkin ifadeler kullanan ve kovulan Rasim Ozan Kütahyalı gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama daha yaptı. Bosna direnişinin ve Boşnak halkının hayranı bir adam tam tersi gibi algılatılmak isteniyorum diyen Rasim Ozan ‘ Yaptığım bir zevzekliktir’ dedi.

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İşte Rasim Ozan Kütahyalı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama…

1992-95 arası Boşnak halkının bilge kral Alia İzzetbegoviç'in liderliğindeki soylu direnişi Türkiye için büyük emsaldir. — Rasim Ozan Kütahyalı (@RasimOzan_K) 22 Kasım 2017

Ne acı ki benim gibi bilge kral Alia'nın,Bosna direnişinin ve Boşnak halkının hayranı bir adam tam tersi gibi algılatılmak isteniyorum. — Rasim Ozan Kütahyalı (@RasimOzan_K) 22 Kasım 2017

Buna sebep ne olduğunu bile bilmeden yaptığım bir zevzekliktir. Bana öfkeli tüm Boşnak kardeşlerim haklıdır. — Rasim Ozan Kütahyalı (@RasimOzan_K) 22 Kasım 2017

Ben samimiyetle incinerek bana küfreden Boşnak kardeşlerimi dahi anlıyor ve hepsine hak veriyorum. — Rasim Ozan Kütahyalı (@RasimOzan_K) 22 Kasım 2017

Ertem Şener çark etti! Beyaz TV'de söylediği skandal sözlerin ardından kanalla ilişiği kesilen Rasim Ozan Kütahyalı'yı eleştirenlere karşı açıklamada bulunan Beyaz Futbol programı sunucusu Ertem Şener, geri adım attı. İlgili Haberi Oku

KÜTAHYALI'NIN İLK AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

RTÜK HAREKETE GEÇTİ

Boşnak vatandaşlara ilişkin söylediği skandal sözler nedeniyle önce programın yayınlandığı Beyaz TV’den ardından Sabah Gazetesi’nden kovulan Rasim Ozan Kütahyalı'nın sözleri RTÜK’ün bu hafta Cuma günkü toplantısında masaya yatırılacak. SÖZCÜ’ye konuşan RTÜK Üyesi İsmet Demirdöğen, canlı yayındaki skandal ifadelere tepki göstererek, “RTÜK sayısal üstünlük ile bugüne kadar görevini layıkı ile yapmadığı ve bu tür programlara gerekli cezaları vermediği için artık iyice çizgi aşılıyor. Ben kişisel olarak sadece para cezası değil, program durdurma cezasından da yanayım, bu tür bir ceza ileride lisans iptaline kadar gideceği için kanallar da daha dikkatli olur” dedi.SÖZCÜ'ye konuşan RTÜK üyesi İlhan Taşçı da Rasim Ozan Kütahyalı'nın sözleri nedeniyle RTÜK tarafından rapor hazırlandığını belirtti ve ekledi: “Konuşma ırkçı ve nefret söylemi içermesi nedeniyle toplumsal infial de yarattı. Benim de en duyarlığı olduğum nokta burası. Normalde bizim olağan üst kurul toplantımız cuma günü. Ama bu dosyayı toplumsal tepki nedeniyle öncelikli olarak ele alınması gerekiyor. Cuma Günü Üst Kurul kararını verir. Bu tür bir söylem hele hele Boşnakları rencide edici aşağılayıcı bu söylem tabii ki kabul edilemez. RTÜK de üzerine düşeni yapacaktır yapmalıdır bizim de çabamız bunun için”.