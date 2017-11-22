Monaco’dan Yusuf Yazıcı’ya 16 milyon euro!

Monaco Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katabilmek için gemileri yaktı. Kırmızı-beyazlı kulüp, 16 milyon euroluk bir bütçe ile Trabzonspor'un kapısını çalacak Transfer gerçekleşirse Yusuf, Türkiye'den Avrupa'ya giden en pahalı oyuncu olacak.

Trabzonspor altyapısının son dönemde çıkarttığı en önemli oyunculardan biri olan Yusuf Yazıcı için birçok dev kulüp takibini sürdürüyor.

Lyon, Dortmund, Sevilla ve Manchester United’ın gözaltında tuttuğu oyuncu ile ilgilendiğini daha önce menajerler aracılığıyla bildiren Monaco, diğer kulüplerin de devreye girdiğini öğrenince harekete geçti.

Fransız temsilcisinin, 20 yaşındaki futbolcu için bordo-mavililerin kapısını 16 milyon Euro’luk bir teklifle çalacağı öğrenildi.

Monaco’nun teklifi kabul edilirse Yusuf, ‘Türkiye’den Avrupa’ya en yüksek bedelle transferi gerçekleşen futbolcu’ olacak.

Monaco’nun menajerlerle gönderilen ilk mesajda sezon sonu almayı düşündüğü Trabzonsporlu futbolcuyu, onay çıkması halinde Ocak ayında renklerine bağlamayı istediği gelen haberler arasında.

Şampiyonlar Ligi`nde gecenin sonuçları UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan oynanan 8 maçla devam edildi. Beşiktaş'ın liderliği garantilediği grupta Monaco sahasında Leipzig'e 4-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. İlgili Haberi Oku