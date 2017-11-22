Mehmet Demirkol: Bu gruptan 1 puan alacak Türk takımları var

Ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, NTVSpor'da yayınlanan Spor Servisi programında günün öne çıkan haberlerini değerlendirdi.

Mehmet Demirkol, Beşiktaş’ın Avrupa zaferini değerlendirirken, ‘Beşiktaş’ın grubunun kolay olduğunu söyleyenlere katılmıyorum dedi. İşte Demirkol’un açıklamalarından satır başları…

‘BU GRUPTAN 1 PUANLA ÇIKACAK TÜRK TAKIMLARI VAR’

Ben bu grubun söylendiği kadar kolay bir grup olduğu kanaatinde değilim. Şimdi öyle muhabbet başladı. Beşiktaş gruptan çıkınca ‘cepte grup’ denilmeye başlandı. Öyle değil. Beşiktaş’ın grubundan 1 puanla çıkacak Türk takımlarını biliyorum. İsimleri vermeyeyim.

‘HEPSİNİN KAFASINDA GOL VAR’

Ülkemizde Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olmuş Türk takımlarına bakalım, hepsinin kafasında gol var. Zico, Lucescu, Fatih Terim… Beşiktaş’ın sıkıntı çektiği dakikalar, golü düşünmediği dakikalar.

‘BİZ 1 PUANA RAZI OLALIM DEDİLER’

Porto ilk 15 dakikayı görünce beraberliğe razı oldu. Beşiktaş o mesajı verdi. Porto, Beşiktaş’ın 45 ile 60. arasındaki futbolunu görünce ‘Abi biz 1 puana razı olalım’ dedi.

‘ŞENOL GÜNEŞ GELECEK YAZIYOR’

Bizim hocaların önünde bir örnek var. Mesut Bakkal mı olacaksın, Şenol Güneş mi? Burada bir gelecek yazılıyor. Biz bunu lokomotif olarak kullanıp, peşine takılacak mıyız? Tarih yazarı, dilimize çok yapıştı. Şenol Hoca’nın söylediklerinden yola çıkarak söyleyeyim, biraz geleceği yazmamız lazım. Burada gelecek yazılıyor, tarih değil.

‘ABOUBAKAR EĞLENİYOR AMA EĞLENİRLER ONUNLA SONRA’

Tolgay’ı sevmeyen futbolsever var mıdır? Hangi takımı tutarsan tut. Bazı oyuncuları sadece kendi taraftarı sever bu öyle değil. Aboubakar’ın ilk yarıda kaçırdığı golden sonra üçlü çektirmesi enteresan. Ben korkarım bu üçlüyü yapmaya. Eğleniyor ama eğlenirler onunla sonra…

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‘MARCELO GİTMESEYDİ ÜST DÜZEY OLACAKTI’

Pepe ile Marcelo birlikte olsalardı bugüne kadar gördüğümüz en iyi savunma göbeği olacaklardı. Gitmeseydi Marcelo bu ikili çok üst düzey olacaktı.

‘BEŞİKTAŞ’I LOKOMOTİF OLARAK ALMAK LAZIM’

Bu büyük zaferin içini boşaltmaya çalışan bir grup var. Burada gol üzerine kurgulanmış bir oyunu istediği her yerde oynamayı taahhüt eden bir takım var. Beşiktaş’ın bir oyunu var. Bu oyunu sadece Manchester City, Barcelona, Real Madrid’e oynamazsın belki. Beşiktaş diğer takımlara karşı hücum oynamayı taahhüt ediyor. Bunu peşine herkesin takılması lazım. Lokomotif olarak almak lazım. Beşiktaş Türk futbolunun lokomotifi olsun, hepimiz peşine takılalım.

‘GİDİP BOĞAZINA SARILMIYORSUN RAKİBİN’

‘Yabancı hakem olduğu zaman oynatıyor Türk hakemler olunca oynatmıyor’ diyor Beşiktaşlılar. Ama sen de yabancı hakem olunca Türk hakeme davrandığın gibi davranmıyorsun. Gidip boğazına sarılmıyosun rakibinin.Biz bu oyunun peşine takılırsak bütün takımlar olarak dünyanın 3. ülkesi falan oluruz. Bu saçma sapan yabancı sınırı tartışmaları da olmaz o zaman. Bak Tolgay’ı yetiştirmiş adamlar… Cenk’i yetiştirmişler.

‘TUDOR BİR TAKILIRSA GİDER’

Tudor, Alanyaspor maçında tek santrafora dönüyor ya.. Ben olsam Vagner Love da yok, üç santrafora dönerim. Tudor’un hep 3-4 puan önde gitmesi gerek. Bir takılırsa gider çünkü. Fernando yokken Vagner Love’un da olmaması büyük şans. İkisi de olsa karşılıklı çok gollü bir maç izlerdik.