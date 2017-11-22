Kütahya Barosu’ndan Kütahyalı’ya suç duyurusu

Kütahya Baro Başkanı Ahmet Atam, Rasim Ozan Kütahyalı'nın canlı yayında Boşnaklarla ilgili hakaret içeren sözlerine sert tepki gösterdi.

Kütahyalı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Atam, “Bir televizyon kanalında sarf ettiği dini ve milli geleneklerimize uymayan, belden aşağı, yakışıksız ve aynı zamanda Boşnakları hedef alan ırkçı, aşağılayıcı, tahrik edici, nefret ve hakaret içerikli sözler sarf eden Rasim Ozan Kütahyalı’lı kınıyoruz. Sadece soyadı Kütahyalı olup; aslında Kütahya ile de hiç bir ilgi ve alakası bulunmayan Rasim Ozan Kütahyalı isimli şahıs hakkında Kütahya Baro Başkanlığı olarak suç duyurusunda bulunduk” diye konuştu.

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