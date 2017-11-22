Karabağ 0-4 Chelsea | Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçı

Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Chelsea'yi ağırlayan Azerbaycan temsilcisi Karabağ, güçlü rakibine 4-0 mağlup oldu.

SKOR DIŞ HABERLER / Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta karşılaşmasında Chelsea’yi konuk eden Karabağ, taraftarı önünde 4-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Tarihinde ilk kez Devler Ligi’nde mücadele eden Karabağ, 19. dakikada Rashad Sadygov’un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ve penaltı kazanan Chelsea, Eden Hazard ile 1-0 öne geçmeyi başardı.

Karşılaşmanın 36. dakikasında Willian’ın golüyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan İngiliz ekibi, 73’te penaltıdan Cesc Fabregas’ın ve 85’te yine Willian’ın attığı gollerle sahadan 4-0 galip ayrılmayı başardı.

Chelsea bu sonuçla puanını 10 yaparken Karabağ 2 puanda kaldı. Azeri ekibi gruptaki son maçında Roma’ya konuk olurken Chelsea sahasında Atletico Madrid ile mücadele edecek.

Azerbaycan ekibi Karabağ`dan Chelsea maçı öncesi `Ağdam` koreografisi Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Azerbaycan ekibi Karabağ, Chelsea maçından önce yaptığı koreografi ile Ağdam'ın işgaline göndermede bulundu. Koreografiye yardım etmek için 1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Derneği'nden (UNIFEB) taraftaların yardım için Azerbaycan'a gittiği öğrenildi. İlgili Haberi Oku