Karabağ 0-4 Chelsea | Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçı
Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Chelsea'yi ağırlayan Azerbaycan temsilcisi Karabağ, güçlü rakibine 4-0 mağlup oldu.
SKOR DIŞ HABERLER / Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta karşılaşmasında Chelsea’yi konuk eden Karabağ, taraftarı önünde 4-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.
Tarihinde ilk kez Devler Ligi’nde mücadele eden Karabağ, 19. dakikada Rashad Sadygov’un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ve penaltı kazanan Chelsea, Eden Hazard ile 1-0 öne geçmeyi başardı.
Karşılaşmanın 36. dakikasında Willian’ın golüyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan İngiliz ekibi, 73’te penaltıdan Cesc Fabregas’ın ve 85’te yine Willian’ın attığı gollerle sahadan 4-0 galip ayrılmayı başardı.
Chelsea bu sonuçla puanını 10 yaparken Karabağ 2 puanda kaldı. Azeri ekibi gruptaki son maçında Roma’ya konuk olurken Chelsea sahasında Atletico Madrid ile mücadele edecek.