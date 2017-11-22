Galatasaray: 62 – CCC Polkowice: 72 | Euroleague Kadınlar A Grubu 5. maçı

Euroleague Kadınlar A Grubu beşinci maçında CCC Polkowice ile karşılaşan Galatasaray 72-67 mağlup oldu.

Galatasaray, EuroLeague Kadınlar A Grubu beşinci maçında CCC Polkowice ile karşı karşıya geldi. Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan mücadeleden sarı-kırmızılılar 72-67'lik sonuçla mağlup ayrıldı.

Galatasaray maça Olivia Epoupa – İrem Naz Topuz – Özge Kavurmacıoğlu – Jelena Dubljevic – Gintare Petronyte beşiyle başladı. Mücadeleye hızlı başlayan Galatasaray, ilk periyodu 25-17 önde tamamladı. İkinci periyotta oyunun kontrolünü eline alan konuk takım soyunma odasına 47-34 önde girdi.

Üçüncü periyotta sarı-kırmızılılar Merve – Petronyte – Dubljevic üçlüsünden gelen basketlerle aradaki farkı 3 sayıya kadar indirmeyi başardı ve rakibine molayı aldırdı (51-54). Moladan etkili dönen konuk takım, çeyreğin bitimine iki dakika kala skoru 62-51'e getirdi.

Kalan sürede gelen karşılıklı basketlerle final periyoduna 64-57 Polkowice üstünlüğüyle girildi. Tempolu geçen 4. periyodun son 30 saniyesine 3 sayı geride giren sarı-kırmızılılar, mücadeleden 72-67 mağlup ayrıldı.

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