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Eskişehirspor kongresi 29 Kasım’a ertelendi

TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'da yapılması planlanan olağanüstü kongre ertelendi.
19:3622 Kasım 2017
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Eskişehirspor kongresi 29 Kasım’a ertelendi

Eskişehirspor olağanüstü kongresi, çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 29 Kasım’a ertelendi.

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü’ndeki Atatürk Kültür Merkezi’nde bugün yapılacak Eskişehirspor’un olağanüstü kongresinde yeterli çoğunluk sağlanamadı. Kongreye 763 üyeden sadece 78’i katıldı.

Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle Eskişehirspor’un kongresi aynı yerde, önümüzdeki hafta 29 Kasım Çarşamba gününe ertelendi.

15 Kasım 2017 Eskişehirspor`a bir darbe de kurucu başkandan Eskişehirspor'un kurucuları arasında yer alan Aydın Begiter, geçen sezon karşıladığı deplasman giderlerini istedi. İlgili Haberi Oku

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