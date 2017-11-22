Ertem Şener çark etti!

Beyaz TV'de söylediği skandal sözlerin ardından kanalla ilişiği kesilen Rasim Ozan Kütahyalı'yı eleştirenlere karşı açıklamada bulunan Beyaz Futbol programı sunucusu Ertem Şener, geri adım attı.

Boşnaklara yönelik skandal sözler sarf ettiği için Beyaz TV’den kovulan Rasim Ozan Kütahyalı’yı eleştirenlere sert çıkan program sunucusu Ertem Şener, daha sonra çark etti. Rasim Ozan Kütahyalı’nın kanalla ilişkisinin kesildiğini açıkladığı Beyaz TV canlı yayınında “Şer güçler Rasim Ozan Kütahyalı'ya bilinçli bir operasyon yaptılar. Evet Rasim yanımızda yok şu anda ama şunu belirtelim. Rasim'in tüm düşmanlarına bedelini ödetecek gücü vardır” diyen Ertem Şener, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla geri adım attı.

Rasim Ozan Kütahyalı`ya şok üstüne şok! Beyaz TV'deki programında Boşnaklara yönelik skandal sözler sarf eden yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı gelen tepkiler üzerine 48 saat içinde şok üzerine şok yaşadı. İlgili Haberi Oku

Ertem Şener, önce programda “Bir yanlış anlaşılma olmuş. Ben haber portallarından söz ettim. Ben şahışları, kişileri, Saffet Sancaklı’ymış, sayın milletvekiliymiş, bunda hiçbir şekilde alakaları yoktur, benim ağzımdan hiçbir zaman böyle bir şey çıkmadı” dedi. Daha sonra da kişisel Twitter hesabından “Beni bilen bilir bilmeyen kendi gibi bilir… İzleyelim bakalım ben ne demişim, kimlere ne söylemişim? ‘Boşnak kardeşlerimin üzüntüsü benim içimde derin bir yaradır.’ Ben zaten gerekeni yaptım, kanal ile görüştükten sonra ROK ile yolları ayırdım, kimsenin de sözcüsü olmadım” diye yazdı.