Dünya Manute Bol’u konuşuyor: 50 yaşında NBA’de oynamış!

NBA tarihinin en uzun oyuncusu Sudan asıllı Manute Bol hakkında çok ilginç bir iddia ortaya atıldı: Oynarken 50 yaşındaydı

SKOR DIŞ HABERLER / NBA’de forma giyen Sudan doğumlu Manute Bol 2010’da yaşamını yitirdi. Wikipedia sayfasında 47 yaşında hayatını kaybettiği belirtilen Manute Bol için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı: Bol vefat ettiğinde aslında çok daha yaşlıydı. (Yaklaşık 65)

Cleveland State’in eski koçlarından Kevin Mackey, Bol’un NBA’de oynarken 50 yaşlarında olabileceğini açıkladı. Ünlü oyuncunun biyografisinde yazan doğum tarihinin (12 Ekim 1968) bir belgeye dayanmadığını açıklayan Mackey, ‘Onun doğum tarihini ben belirledim!’ dedi.

“İlk geldiğinde kimse kaç yaşında olduğunu bilmiyordu. Eylül 1’den sonra olmasına dikkat ettim. Genç göstermeliydik. Ama o gün dahi 40’larında olduğunu düşünüyorum, gerçekten öyle.”

“19 yaşında sporculara her kapı açılır, 35 yaşındaysanız o kapılar kapanır. Bol NBA’de oynadığında muhtemelen 40-50 yaşındaydı.”

Mackey, 2.31 metrelik boyundaki Manute Bol’u Sudan’da bularak onu 1985’te Cleveland’a getirdi. Yeni bir yıldız keşfetme heyecanı Bol’un yaşı hakkında yalan söylemesiyle sonuçlandı.

Washington Bullets tarafından draft edilen Bol, 1986 ve 1989’da NBA’in blok kralı olmayı başardı. NBA tarihinin en uzun oyuncusu ünvanı da halen Bol’a ait.

Bol ailesinde basketbol yeteneği de bolca mevcut. Manute’nin oğlu Bol Bol da Oregon Üniversitesi’nde forma giyecek.