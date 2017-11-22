Dünya Beşiktaş’ı konuşuyor!

Cenk’in asistinde Talisca’yla gelen gol sonrası, “Cenk Tosun ne yaptın! Cumhurbaşkanı’nı bile ayağa kaldırdın” yorumu yapıldı

Beşiktaş’ın Porto’yla berabere kalarak 2. tura adını yazdırdığı tarihi maçı ABD’den, Arjantin’e kadar Kuzey ve Güney Amerika kıtasına ESPN kanalı yayımladı. Arjantinli Pedro Wolff ve Jorge Barrill’in yorumculuk yaptığı maçta 90 dakika boyunca yapılan yorumlar dikkat çekti. İşte Amerika kıtasında yorumcuların Kara Kartal coşkusu: “Türkiye, Dünya Kupası’nda yok ama Şampiyonlar Ligi’nde var… Türk futbol severler Beşiktaş sayesinde futbolun en üst düzey oyuncularını İstanbul’da izliyor. Dünya Kupası’nda adı bilinmeyen, takımı bile olmayan oyuncuları izlemek yerine futbolun en üst düzeyinde Türkiye’yi temsil ediyor.”

MESSİ İLE KADERİ AYNI

“Beşiktaş’ın kadın taraftarları Avrupa’nın en ateşli erkek taraftarlarından daha ateşli şekilde takımlarını destekliyor.”

“Cenk Tosun ne yaptın sen! Türkiye Cumhurbaşkanı’nı bile ayağa kaldırdın.”

“Cenk Tosun’un tek suçu, kendisine eşlik edecek onun kadar üst düzey Türk’ün olmaması. Messi ile aynı kaderi yaşıyor. Arjantin’e de az daha Messi, Dünya Kupası için yetmeyecekti.”

“Beşiktaş ‘ın ambargosuna top bile dayanamadı. Patladı.”

“Atiba , Türkler’in karakterini iyi çözmüş. Hem Cenk Tosun’a ‘sakin ol’ diyor. Hem de ateşli olduklarını bildiği için çok da üstüne gitmiyor.”

‘Direğin sesi Buenos Aires’ten duyuldu’

ESPN’DE ikinci yarıda Babel’in direkten dönen füzesi için de Pedro Wolff ve Jorge Barrill ilginç bir yorumda bulundu. Pozisyon sonrası ikili büyük bir heyecanla, “Babel’in şutunda direğin sesi Başkent Buenos Aires’ten duyuldu” dedi.

Mehmet Demirkol`dan Cenk Tosun yorumu Yorumcu Mehmet Demirkol Ntvspor'da, Beşiktaş'ın Porto ile 1-1 berabere kalarak, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmayı garantilediği mücadeleyi değerlendirdi. İlgili Haberi Oku