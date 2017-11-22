CSKA Moskova 2-0 Benfica | Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçı
SKOR DIŞ HABERLER / Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Benfica’yı konuk eden CSKA Moskova, 2-0 galip geldi ve bir üst tura yükselme yarışında kritik bir galibiyete imza attı.
Grupta puansız tek takım olan Portekiz ekibi Benfica, 13. dakikada Georgi Schennikov’un golüne engel olamayınca ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı.
Maçın 56. dakikasında Jardel Vieira’nın kendi kalesine attığı golle 2-0’lık üstünlüğü yakalayan Rus temsilcisi CSKA Moskova, mücadeleyi bu skorla galip tamamladı.
CSKA Moskova bu sonuçla puanını 9 yaparken puansız Benfica son sırada yer aldı. CSKA Moskova, gruptaki son maçında Manchester United deplasmanına konuk olurken Benfica sahasında Basel’i ağırlayacak.
Öte yandan CSKA Moskova kalecisi Igor Akinfeev, 1 Kasım 2006’da 0-0 biten Arsenal maçının ardından 11 yıl sonra (43 maç) Şampiyonlar Ligi’ne ilk kez gol yemedi.