CSKA Moskova 2-0 Benfica | Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçı

Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Benfica ile karşılaşan CSKA Moskova, taraftarı önünde 2-0 galip geldi ve son 16'ya kalma yolunda önemli bir galibiyet elde etti. CSKA Moskova kalecisi Akinfeev ise 11 yıl sonra ilk kez Devler Ligi'nde bir maçı gol yemeden tamamladı.

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