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CSKA Moskova 2-0 Benfica | Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçı

Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Benfica ile karşılaşan CSKA Moskova, taraftarı önünde 2-0 galip geldi ve son 16'ya kalma yolunda önemli bir galibiyet elde etti. CSKA Moskova kalecisi Akinfeev ise 11 yıl sonra ilk kez Devler Ligi'nde bir maçı gol yemeden tamamladı.
22:2222 Kasım 2017
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CSKA Moskova 2-0 Benfica | Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçı

SKOR DIŞ HABERLER / Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Benfica’yı konuk eden CSKA Moskova, 2-0 galip geldi ve bir üst tura yükselme yarışında kritik bir galibiyete imza attı.

Grupta puansız tek takım olan Portekiz ekibi Benfica, 13. dakikada Georgi Schennikov’un golüne engel olamayınca ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı.

Maçın 56. dakikasında Jardel Vieira’nın kendi kalesine attığı golle 2-0’lık üstünlüğü yakalayan Rus temsilcisi CSKA Moskova, mücadeleyi bu skorla galip tamamladı.

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CSKA Moskova bu sonuçla puanını 9 yaparken puansız Benfica son sırada yer aldı. CSKA Moskova, gruptaki son maçında Manchester United deplasmanına konuk olurken Benfica sahasında Basel’i ağırlayacak.

Öte yandan CSKA Moskova kalecisi Igor Akinfeev, 1 Kasım 2006’da 0-0 biten Arsenal maçının ardından 11 yıl sonra (43 maç) Şampiyonlar Ligi’ne ilk kez gol yemedi.

31 yaşındaki Rusya kaleci 2003 senesinden bu yana CSKA Moskova forması giyiyor

Etiketler
BENFİCA CSKA Moskova şampiyonlar ligi
Son güncelleme: 22:39 | 22.11.2017
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