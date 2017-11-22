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Cristiano Ronaldo basın mensuplarına sert çıktı: ‘Neden konuşmamı istiyorsunuz?’

Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, basında hakkında çıkan yalan haberlere tepki gösterdi.
19:1522 Kasım 2017
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Cristiano Ronaldo basın mensuplarına sert çıktı: ‘Neden konuşmamı istiyorsunuz?’

SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga takımlarından Real Madrid’in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, basın mensuplarına ateş püskürdü.

Şampiyonlar Ligi’nde dün gece oynanan APOEL Nicosia-Real Madrid maçını İspanyol ekibi 6-0 kazanırken, Portekizli golcü attığı 2 golle yıldızlaştı.

Maç sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Ronaldo, “Ben bir şey söylüyorum ama siz başka bir şey yazıyorsunuz. O zaman neden konuşmamı istiyorsunuz?” diyerek hakkında çıkan yalan haberlere tepki gösterdi.

Şampiyonlar Ligi’nde 8 gole ulaşan başarılı futbolcu hakkında konuşan teknik direktör Zinedine Zidane, “Takımımdan memnunum. Şimdi de çalışmaya devam edecekler. Ronaldo’nun bunu başaracağını biliyorduk” şeklinde konuştu.

La Liga’da ki son maçında Atletico Madrid ile berabere kalan ve 24 puanla 3. sırada bulunan Real Madrid’in, lider Barcelona ile arasında 10, ikinci sıradaki Valencia ile 6 puan fark var.

22 Kasım 2017 APOEL Nicosia 0-6 Real Madrid | Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. hafta maçı Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında APOEL Nicosia'ya konuk olan Real Madrid, 6-0'lık skorla farklı bir galibiyet alarak son günlerdeki kötü gidişata dur dedi. Grubunu ikinci sırada tamamlaması kesinleşen Real Madrid, Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerinden biri oldu. İlgili Haberi Oku

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