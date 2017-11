Cengiz Ünder: Totti beni yanına çağırıp sana inanıyorum dedi

İtalyan devi Roma'nın ve A Milli Takımın genç ismi Cengiz Ünder, İngiliz The Guardian gazetesine özel açıklamalarda bulundu. Ünder, Teknik Direktör Eusebio Di Francesco'in kendisine çok şaka yaptığını ama çoğunu anlamadığını söyledi.

Bu sezon başı Medipol Başakşehir’den Roma’ya transfer olan Cengiz Ünder, ayağının tozuyla yeni takmının Amerika kampına katılmıştı. Kampta yaşadığı ilk günü ve Roma efsanesi Totti ile tanışma anını anlatan Cengiz şunları söyledi:

“Size ne kadar heyecanlı olduğumu anlatamam. Takımın en önemli idölü olan Totti ile yan yana gelmek muhteşem bir andı. Hemen kendisine ‘bir fotoğraf çekebilir miyiz?’ diye sordum ve çektiğim o fotoğrafı instagrama paylaştım. Totti gerçekten çok farklı biri. Gerçek bir efsane. O, Roma ile eşanlamlı bir isim. İlk antrenmana çıktığınızda Totti tarafından karşılanmak müthiş bir duygu. O zaman Roma’ya geldiğimi anladım”

‘TOTTİ BENİ YANINA ÇAĞIRDI’

Ertesi gün tercümanı aracılığıyla Totti ile konuşma fırsatını bulduğunu belirten genç yıldız “Totti benimle konuşmak istediğini söyledi ve yanına gittim. Kendisine İtalyanca öğrenmek istediğimi ve amacımın onun gibi Roma’da sevilen bir isim olmak olduğunu söyledim. Totti’de bana ‘Sana inanıyorum, aksi takdirde burada olmazdın’ dedi” diye konuştu.

‘BU DURUM GERÇEKTEN SİNİR BOZUCUYDU’

Ailesinden, arkadaşlarından ayrı bir şekilde Roma’ya taşınmanın zorluklarını anlatan 20 yaşındaki oyuncu “Roma’ya ilk taşındığımda bir an kültür şoku yaşadım. Hayal ettiğimden çok daha farklıydı. Aileme geride bırakarak tek başıma yurt dışındaydım. Kimseyi tanımıyor ve dilini konuşamadığım bir ülkedeydim. Bu durum gerçekten de çok sinir bozucuydu. Gerçekten zordu benim için. Gerçekten ilk defa yalnız hissettim kendimi. Ama herkes bana çok yardımcı oluyor şuan. Tercümanım yardımı büyük. Artık buralara alışmaya başladım” şeklinde konuştu.

‘ABDULLAH AVCI HER MAÇ İNANARAK OYNATTI’

Kendisinin buralara gelmesinde en önemli kişinin Altınordu Başkanı Mehmet Seyit Özkan olduğunu belirten Cengiz Ünder “Mehmet Seyit Özkan başkanıma çok teşekkür ederim. O, Türk futbolundaki gençlere önem veren ender isimlerden biri. Benim için Sındırgı’ya scoutlar yollayarak, beni orada izlettirerek keşfetti ve bana şans verdi. Benim yaşımdaki bir çok oyuncu bu şansı yakalayamıyor. Bir diğer önemli isimde Abdullah Avcı’dır. Benim yaşımda olan oyuncular Türkiye’de kadroya bile giremezken, Abdullah Hoca beni her maç inanarak, oynattı” ifadelerini kullandı.

“MANCHESTER CİTY’DEN TEKLİF ALDIM”

Birçok Süper Lig takımı ve Manchester City’den transfer teklifi gelmesine rağmen neden Roma’yı seçtiğini de anlatan Cengiz Ünder şunları söyledi:

“Roma Futbol Direktörü Monchi beni transfere ikna etti. Benim gelecek için değil, direk takımda oynatmak için transfer edeceklerini söyledi. Monchi, ne söyleyeceğini ve nasıl söyleceğini çok iyi bilen biri. Kafasındaki projeyi bana çok iyi anlattı. Genç oyuncular oynamaktan korkmayan bir kulüp olduklarını ve teknik ekibin gençlere şans vermek için cesaretli olduğunu söyledi. Bu durum benim için çok önemliydi. Teknik direktörümüz Di Francesco da bana karşı çok iyi. Kendisinden futbol adına birçok şey öğreniyorum”

‘ŞAKA YAPMAYA BAYILIYOR AMA ANLAMIYORUM’

Eusebio Di Francesco ile çok iyi bir ilişkileri olduğunu belirten Ünder, “Roma’ya gelmemde büyük payı var. Oyunun taktik tarafına her zaman büyük ilgim oldu. O da ekstra zaman ayırarak benden beklentilerini detaylı olarak anlattı. O çok zeki ve oyuncuları taktiksel açıdan bilgilendiren bir teknik adam. İtalyan futboluna defansif deniyor ama o atak futbolu seviyor. Ayrıca çok disiplinli bir hoca. Maç öncesi hazırlık için yapılan planlamanın seviyesi tecrübe ettiğim hiçbir şeye benzemiyor” diye konuştu. Bu sözlerin ardından duraklayıp gülümseyen Ünder, “Francesco’nun başka bir tarafı da var. Onu çok metodolojik ve ciddi olarak yansıttım ama aslında çok eğlenceli bir karakter. Şaka yapmaya bayılıyor. Çoğunu anlamıyorum. Ama takımdakiler anlıyor ve o etrafta olduğunda kamptaki hava olumlu hale geliyor. Takım yemeklerinde her zaman eğlenceli konuşmalar yapıyor. Söylediği her şeyi anlamıyorum ama kollarını sallama şeklinden havaya girdiğini görebiliyorum” dedi.

“BEN 10 YAŞINDAN BERİ İNSANLARA KENDİMİ KANITLIYOR VE ONLARI YANLTIYORUM!..”

Kendisinin önünde uzun bir yol olduğunun farkında olduğunu belirten Cengiz “Çok çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Bazı oyuncular fazla idmandan şikayet ederler ama ben asla öyle biri değilim. Antrenman bittikten sonra bile extra çalışmayı severim. Ben 10 yaşından beri insanlara kendimi kanıtlıyor ve onları yanltıyorum. Bu durumu da çok seviyorum” diye konuştu.