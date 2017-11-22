Cavani: ‘Neymar ile arkadaş değiliz!’

Paris Saint-Germain'in Uruguaylı golcüsü Edinson Cavani, aralarının bozuk olduğu belirtilen Neymar hakkında flaş ifadeler kullandı.

Paris Saint-Germain’de Cavani – Neymar krizi devam ediyor. Fransız ekibinin Uruguaylı yıldızı Edinson Cavani, Neymar ile arkadaş olmadıklarını söyledi.

Fransız basınına konuşan Cavani, ”Neymar ile ben arkadaş değiliz. Neymar, PSG’de daha çok Thiago Silva, Marquinhos ve Dani Alves ile arkadaş. Takımda bazılarıyla daha yakın olursun, bazılarıyla uzak ilişkiler kurarsın. Eğer profesyonelseniz işinize saygı duyarsınız. Önemli olan, birbirinize saygı duymanızdır” şeklinde konuştu.

”YAKIN HİSSETTİĞİNLE ARKADAŞ OLURSUN”

Takım başarısının daha önemli olduğunu vurgulayan golcü futbolcu, ”Bu çok normal ve yaygın bir durumdur. Yakın hissettiğiniz kültürden insanlarla daha yakın arkadaş olursunuz. Neymar ile arkadaş değiliz ama işimize devam edeceğiz” dedi.

Neymar ile Cavani, PSG’nin Lyon’u 2-0 yendiği maçta penaltı pozisyonunda tartışmış ve görüntüler uzun bir süre gündem olmuştu.

(Sporx)

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