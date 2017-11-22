CANLI İZLE: Juventus Barcelona maçı izle! (Tivibu Spor canlı) Maçı yayınlancak uydu kanalları
Nefesler tutuldu, Juventus Barcelona maçına saatler kaldı. Şampiyonlar Ligi’nde gecenin öne çıkan maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar saat kaçta hangi kanaldan canlı izlenebilecek aramaları yapıyorlar. Ülkemizde Tivibu Spor 2 kanalı maçı yayınlacak. Lider Barcelona’nın üç puan gerisinde olan Juventus galip gelerek liderlik koltuğuna oturmak istiyor. İtalyan ekibinin tam kadro çıkması beklenen maça, İspanyol ekibi 6 sakat oyuncusundan mahrum çıkacak. Peki Juventus Barcelona maçı saat kaçta başlayacak? İşte Tİvibu Spor canlı izleme yolları ve Juventus Barcelona maçını yurtdışında yayınlayacak tüm kanallar listesi…
Allianz Stadyumu’nda (Juventus Stadyumu) oynanacak karşılaşmada Sırp hakem Milorad Mazic düdük çalacak. Mazic’in yardımcılığını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic üstlenecek. Türkiye saatiyle 22:45’te başlayacak olan ve binlerce futbolseverin heyecanla beklediği karşılaşma, Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Aşağıda bulunan linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.
JUVENTUS BARCELONA MAÇI CANLI İZLE!
UEFA’nın kulüp düzeyindeki en büyük organizasyonunda 2017-2018 sezonu heyecanı bu akşam oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Gecenin maçında İspanyol devi Barcelona ile İtalya’nın köklü kulüplerinden Juventus karşı karşıya gelecek. İki takım geçen sene de çeyrek finalde mücadele etmiş ve Juventus rakibini saf dışı bırakmıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden 32 takım içinde kadro değeri en yüksek ikinci takım olan Barcelona ile Juventus arasında oynanacak maçın piyasa değeri tam 1 milyar 245 milyon Euro… Transfermarkt verilerine göre, Barcelona 706.50 milyon Euro, Juventus da 538.60 milyon Euro kadro değerine sahip… Katalan ekibinin en değerli oyuncusu 120 milyon Euro ile Lionel Messi olurken, İtalyan ekibinde ise bu kulvarda 75 milyon Euro ile Gonzalo Higuain bulunuyor.
JUVENTUS BARCELONA MAÇINI YAYINLAYACAK KANALLAR
Yurtdışında ikamet eden futbolseverler gecenin maçını canlı yayınlacak kanalları araştırıyor. Juventus Barcelona maçını aşağıda kanallardan izleyebilirsiniz.
|İzlanda
|Stöð 2 Sport 4
|Hindistan
|Sony LIV, SONY TEN 2, SONY TEN 2 HD
|Endonezya
|beIN Sports Connect Indonesia, beIN Sports 2 Indonesia
|Uluslararası
|Sport 24, Radio Barca, UEFA Champions League App
|İran
|IRIB Varzesh, beIN SPORTS CONNECT Arabia
|Irak
|beIN SPORTS CONNECT Arabia
|İrlanda
|BT Sport Live, RTE 2, BT Sport ESPN, RTE Player
|İsrail
|Sport 5 Israel
|İtalya
|PremiumSport HD, Premium Play
|Arnavutluk
|K-SPORT 1
|Cezayir
|beIN SPORTS CONNECT Arabia
|Amerikan Samoası
|SportsMax 2
|Andorra
|beIN Sports 1
|Angola
|SuperSport 6 Africa
|Arjantin
|ESPN Play Latin America, ESPN Cono Norte, ESPN 2 Latin America, ESPN2 Argentina, ESPN Play Argentina
|Aruba
|SportsMax 2
|Avustralya
|Foxtel Now, beIN Sports Connect Australia, Radio Barca, beIN SPORTS 3 Australia
|Avusturya
|Sky Sport 1 HD, ORF eins, Sky Sport 3/HD, Sky Go Deutschland
|Bahamalar
|SportsMax 2
|Bahreyn
|beIN SPORTS CONNECT Arabia
|Bangladeş
|SONY TEN 2 HD, SONY TEN 2, Sony LIV
|Barbados
|SportsMax 2
|Belarus
|Беларусь 2
|Belçika
|Proximus 11+
|Belize
|ESPN Play Argentina
|Benin
|SuperSport 6 Africa, Canal+ Sport 1 Afrique
|Bermuda
|SportsMax 2
|Bhutan
|Sony LIV, SONY TEN 2 HD
|Bolivya
|Bolivia TV, ESPN 2 Latin America, ESPN Play Latin America, ESPN Play Argentina, ESPN Cono Norte
|Bonaire, Saint Eustatius and Saba
|SportsMax 2
|Bosna Hersek
|OBN, HRT 2
|Botsvana
|SuperSport 6 Africa
|Brezilya
|Band, GloboEsporte.com, Esporte Interativo Plus
|British Virgin Adaları
|SportsMax 2
|Brunei
|Astro Go, beIN Sports 2 Thailand, beIN Sports Connect Thailand
|Bulgaristan
|Voyo Sport, bTV Action
|Burkina Faso
|SuperSport 6 Africa, Canal+ Sport 1 Afrique
|Burundi
|SuperSport 6 Africa, Canal+ Sport 1 Afrique
|Kamboçya
|beIN Sports Connect Thailand, beIN Sports 2 Thailand
|Kamerun
|SuperSport 6 Africa, Canal+ Sport 1 Afrique
|Kanada
|TSN GO, Radio Barca, RDS 2, RDS GO, TSN4
|Cape Verde
|Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 6 Africa
|Cayman Adaları
|SportsMax 2
|Orta Afrika Cumhuriyeti
|SuperSport 6 Africa, Canal+ Sport 1 Afrique
|Çad
|beIN SPORTS CONNECT Arabia, Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 6 Africa
|Şili
|ESPN Play Latin America, ESPN Cono Norte, ESPN Play Argentina, ESPN 2 Latin America
|Çin
|Sina Sports, CCTV 5+ VIP, PPTV Sport China
|Kolombiya
|ESPN Cono Norte, RCN Television, ESPN Play Latin America, ESPN2 Colombia, Deportes RCN En Vivo
|Comoros
|SuperSport 6 Africa
|Kongo
|SuperSport 6 Africa, Canal+ Sport 1 Afrique
|Demokratik Kongo
|SuperSport 6 Africa
|Cook Adaları
|Sky Sport 3 NZ
|Kosta Rika
|ESPN Play Argentina, ESPN 2 Latin America, Teletica En Vivo, Teletica Canal 7
|Cote D’Ivoire
|Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 6 Africa
|Hırvatistan
|HRT 2
|Curacao
|SportsMax 2
|Güney Kıbrıs
|Cytavision Live, Cytavision Sports 2
|Danimarka
|Viaplay Denmark, TV3+ HD
|Djibouti
|Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 6 Africa, beIN SPORTS CONNECT Arabia
|Dominica
|SportsMax 2
|Dominik Cumhuriyeti
|ESPN 2 Latin America, SportsMax 2
|Ekvador
|RTS Ecuador , ESPN Play Latin America, ESPN 2 Latin America, ESPN Cono Norte
CENK TOSUNA JUVE KANCASI
ABD çıkışlı ESPN kanalı, Türkiye’deki kaynaklarına dayandırdığı özel haberinde Juventus’un, Beşiktaş’ın yıldızı Cenk Tosun ile ilgilendiğini öne sürdü. Özellikle bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği performansla göze giren futbolcuyu, Juve’nin, Higuain’le forma rekabetine sokmak için transfer etmek istediğini belirtti. Haberde, Juventus ‘scout’larının Cenk Tosun’u izlediği ve çok beğendiği ifade edildi.
Cenk Tosun in #UCL Group G:
Games 5Goals 4Assists 2
Best Beşiktaş player this season? pic.twitter.com/tDXCCfLBL8
— #TeamOfTheYear (@ChampionsLeague) 21 Kasım 2017