CANLI İZLE: Juventus Barcelona maçı izle! (Tivibu Spor canlı) Maçı yayınlancak uydu kanalları

Juventus Barcelona maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler mücedeleyi yayınlayacak uydu kanallarını merak ediyor. Peki Juventus Barcelona maçı şifresiz mi, saat kaçta canlı izlenebilecek? Türkiye'de maçı Tivibu Spor 2 kanalı canlı yayınlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubunda liderlik mücadelesi için nefesler tutuldu. Avrupa futbolunun iki devi bu akşam Allianz Stadyumu'nda mücadele edecek. İşte Juventus Barcelona maçını canlı yayınlacak tüm uydu kanalları ve Tivibu Spor 2 kanalı canlı izleme linki...

Nefesler tutuldu, Juventus Barcelona maçına saatler kaldı. Şampiyonlar Ligi’nde gecenin öne çıkan maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar saat kaçta hangi kanaldan canlı izlenebilecek aramaları yapıyorlar. Ülkemizde Tivibu Spor 2 kanalı maçı yayınlacak. Lider Barcelona’nın üç puan gerisinde olan Juventus galip gelerek liderlik koltuğuna oturmak istiyor. İtalyan ekibinin tam kadro çıkması beklenen maça, İspanyol ekibi 6 sakat oyuncusundan mahrum çıkacak. Peki Juventus Barcelona maçı saat kaçta başlayacak? İşte Tİvibu Spor canlı izleme yolları ve Juventus Barcelona maçını yurtdışında yayınlayacak tüm kanallar listesi…

Allianz Stadyumu’nda (Juventus Stadyumu) oynanacak karşılaşmada Sırp hakem Milorad Mazic düdük çalacak. Mazic’in yardımcılığını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic üstlenecek. Türkiye saatiyle 22:45’te başlayacak olan ve binlerce futbolseverin heyecanla beklediği karşılaşma, Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Aşağıda bulunan linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

JUVENTUS BARCELONA MAÇI CANLI İZLE!

UEFA’nın kulüp düzeyindeki en büyük organizasyonunda 2017-2018 sezonu heyecanı bu akşam oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Gecenin maçında İspanyol devi Barcelona ile İtalya’nın köklü kulüplerinden Juventus karşı karşıya gelecek. İki takım geçen sene de çeyrek finalde mücadele etmiş ve Juventus rakibini saf dışı bırakmıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden 32 takım içinde kadro değeri en yüksek ikinci takım olan Barcelona ile Juventus arasında oynanacak maçın piyasa değeri tam 1 milyar 245 milyon Euro… Transfermarkt verilerine göre, Barcelona 706.50 milyon Euro, Juventus da 538.60 milyon Euro kadro değerine sahip… Katalan ekibinin en değerli oyuncusu 120 milyon Euro ile Lionel Messi olurken, İtalyan ekibinde ise bu kulvarda 75 milyon Euro ile Gonzalo Higuain bulunuyor.

JUVENTUS BARCELONA MAÇINI YAYINLAYACAK KANALLAR

Yurtdışında ikamet eden futbolseverler gecenin maçını canlı yayınlacak kanalları araştırıyor. Juventus Barcelona maçını aşağıda kanallardan izleyebilirsiniz.

İzlanda Stöð 2 Sport 4 Hindistan Sony LIV, SONY TEN 2, SONY TEN 2 HD Endonezya beIN Sports Connect Indonesia, beIN Sports 2 Indonesia Uluslararası Sport 24, Radio Barca, UEFA Champions League App İran IRIB Varzesh, beIN SPORTS CONNECT Arabia Irak beIN SPORTS CONNECT Arabia İrlanda BT Sport Live, RTE 2, BT Sport ESPN, RTE Player İsrail Sport 5 Israel İtalya PremiumSport HD, Premium Play Arnavutluk K-SPORT 1 Cezayir beIN SPORTS CONNECT Arabia Amerikan Samoası SportsMax 2 Andorra beIN Sports 1 Angola SuperSport 6 Africa Arjantin ESPN Play Latin America, ESPN Cono Norte, ESPN 2 Latin America, ESPN2 Argentina, ESPN Play Argentina Aruba SportsMax 2 Avustralya Foxtel Now, beIN Sports Connect Australia, Radio Barca, beIN SPORTS 3 Australia Avusturya Sky Sport 1 HD, ORF eins, Sky Sport 3/HD, Sky Go Deutschland Bahamalar SportsMax 2 Bahreyn beIN SPORTS CONNECT Arabia Bangladeş SONY TEN 2 HD, SONY TEN 2, Sony LIV Barbados SportsMax 2 Belarus Беларусь 2 Belçika Proximus 11+ Belize ESPN Play Argentina Benin SuperSport 6 Africa, Canal+ Sport 1 Afrique Bermuda SportsMax 2 Bhutan Sony LIV, SONY TEN 2 HD Bolivya Bolivia TV, ESPN 2 Latin America, ESPN Play Latin America, ESPN Play Argentina, ESPN Cono Norte Bonaire, Saint Eustatius and Saba SportsMax 2 Bosna Hersek OBN, HRT 2 Botsvana SuperSport 6 Africa Brezilya Band, GloboEsporte.com, Esporte Interativo Plus British Virgin Adaları SportsMax 2 Brunei Astro Go, beIN Sports 2 Thailand, beIN Sports Connect Thailand Bulgaristan Voyo Sport, bTV Action Burkina Faso SuperSport 6 Africa, Canal+ Sport 1 Afrique Burundi SuperSport 6 Africa, Canal+ Sport 1 Afrique Kamboçya beIN Sports Connect Thailand, beIN Sports 2 Thailand Kamerun SuperSport 6 Africa, Canal+ Sport 1 Afrique Kanada TSN GO, Radio Barca, RDS 2, RDS GO, TSN4 Cape Verde Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 6 Africa Cayman Adaları SportsMax 2 Orta Afrika Cumhuriyeti SuperSport 6 Africa, Canal+ Sport 1 Afrique Çad beIN SPORTS CONNECT Arabia, Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 6 Africa Şili ESPN Play Latin America, ESPN Cono Norte, ESPN Play Argentina, ESPN 2 Latin America Çin Sina Sports, CCTV 5+ VIP, PPTV Sport China Kolombiya ESPN Cono Norte, RCN Television, ESPN Play Latin America, ESPN2 Colombia, Deportes RCN En Vivo Comoros SuperSport 6 Africa Kongo SuperSport 6 Africa, Canal+ Sport 1 Afrique Demokratik Kongo SuperSport 6 Africa Cook Adaları Sky Sport 3 NZ Kosta Rika ESPN Play Argentina, ESPN 2 Latin America, Teletica En Vivo, Teletica Canal 7 Cote D’Ivoire Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 6 Africa Hırvatistan HRT 2 Curacao SportsMax 2 Güney Kıbrıs Cytavision Live, Cytavision Sports 2 Danimarka Viaplay Denmark, TV3+ HD Djibouti Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 6 Africa, beIN SPORTS CONNECT Arabia Dominica SportsMax 2 Dominik Cumhuriyeti ESPN 2 Latin America, SportsMax 2 Ekvador RTS Ecuador , ESPN Play Latin America, ESPN 2 Latin America, ESPN Cono Norte

CENK TOSUNA JUVE KANCASI

ABD çıkışlı ESPN kanalı, Türkiye’deki kaynaklarına dayandırdığı özel haberinde Juventus’un, Beşiktaş’ın yıldızı Cenk Tosun ile ilgilendiğini öne sürdü. Özellikle bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği performansla göze giren futbolcuyu, Juve’nin, Higuain’le forma rekabetine sokmak için transfer etmek istediğini belirtti. Haberde, Juventus ‘scout’larının Cenk Tosun’u izlediği ve çok beğendiği ifade edildi.