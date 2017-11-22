Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

CANLI İZLE: Juventus Barcelona maçı izle! (Tivibu Spor canlı) Maçı yayınlancak uydu kanalları

Juventus Barcelona maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler mücedeleyi yayınlayacak uydu kanallarını merak ediyor. Peki Juventus Barcelona maçı şifresiz mi, saat kaçta canlı izlenebilecek? Türkiye'de maçı Tivibu Spor 2 kanalı canlı yayınlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubunda liderlik mücadelesi için nefesler tutuldu. Avrupa futbolunun iki devi bu akşam Allianz Stadyumu'nda mücadele edecek. İşte Juventus Barcelona maçını canlı yayınlacak tüm uydu kanalları ve Tivibu Spor 2 kanalı canlı izleme linki...
17:4722 Kasım 2017
0
CANLI İZLE: Juventus Barcelona maçı izle! (Tivibu Spor canlı) Maçı yayınlancak uydu kanalları

Nefesler tutuldu, Juventus Barcelona maçına saatler kaldı. Şampiyonlar Ligi’nde gecenin öne çıkan maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar saat kaçta hangi kanaldan canlı izlenebilecek aramaları yapıyorlar. Ülkemizde Tivibu Spor 2 kanalı maçı yayınlacak. Lider Barcelona’nın üç puan gerisinde olan Juventus galip gelerek liderlik koltuğuna oturmak istiyor. İtalyan ekibinin tam kadro çıkması beklenen maça, İspanyol ekibi 6 sakat oyuncusundan mahrum çıkacak. Peki Juventus Barcelona maçı saat kaçta başlayacak? İşte Tİvibu Spor canlı izleme yolları ve Juventus Barcelona maçını yurtdışında yayınlayacak tüm kanallar listesi…

Allianz Stadyumu’nda (Juventus Stadyumu) oynanacak karşılaşmada Sırp hakem Milorad Mazic düdük çalacak. Mazic’in yardımcılığını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic üstlenecek. Türkiye saatiyle 22:45’te başlayacak olan ve binlerce futbolseverin heyecanla beklediği karşılaşma, Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Aşağıda bulunan linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

JUVENTUS BARCELONA MAÇI CANLI İZLE!

UEFA’nın kulüp düzeyindeki en büyük organizasyonunda 2017-2018 sezonu heyecanı bu akşam oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Gecenin maçında İspanyol devi Barcelona ile İtalya’nın köklü kulüplerinden Juventus karşı karşıya gelecek. İki takım geçen sene de çeyrek finalde mücadele etmiş ve Juventus rakibini saf dışı bırakmıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden 32 takım içinde kadro değeri en yüksek ikinci takım olan Barcelona ile Juventus arasında oynanacak maçın piyasa değeri tam 1 milyar 245 milyon Euro… Transfermarkt verilerine göre, Barcelona 706.50 milyon Euro, Juventus da 538.60 milyon Euro kadro değerine sahip… Katalan ekibinin en değerli oyuncusu 120 milyon Euro ile Lionel Messi olurken, İtalyan ekibinde ise bu kulvarda 75 milyon Euro ile Gonzalo Higuain bulunuyor.

JUVENTUS BARCELONA MAÇINI YAYINLAYACAK KANALLAR

Yurtdışında ikamet eden futbolseverler gecenin maçını canlı yayınlacak kanalları araştırıyor.  Juventus Barcelona maçını aşağıda kanallardan izleyebilirsiniz.

İzlandaStöð 2 Sport 4
HindistanSony LIV, SONY TEN 2, SONY TEN 2 HD
EndonezyabeIN Sports Connect Indonesia, beIN Sports 2 Indonesia
UluslararasıSport 24, Radio Barca, UEFA Champions League App
İranIRIB Varzesh, beIN SPORTS CONNECT Arabia
IrakbeIN SPORTS CONNECT Arabia
İrlandaBT Sport Live, RTE 2, BT Sport ESPN, RTE Player
İsrailSport 5 Israel
İtalyaPremiumSport HD, Premium Play
ArnavutlukK-SPORT 1
CezayirbeIN SPORTS CONNECT Arabia
Amerikan SamoasıSportsMax 2
AndorrabeIN Sports 1
AngolaSuperSport 6 Africa
ArjantinESPN Play Latin America, ESPN Cono Norte, ESPN 2 Latin America, ESPN2 Argentina, ESPN Play Argentina
ArubaSportsMax 2
AvustralyaFoxtel Now, beIN Sports Connect Australia, Radio Barca, beIN SPORTS 3 Australia
AvusturyaSky Sport 1 HD, ORF eins, Sky Sport 3/HD, Sky Go Deutschland
BahamalarSportsMax 2
BahreynbeIN SPORTS CONNECT Arabia
BangladeşSONY TEN 2 HD, SONY TEN 2, Sony LIV
BarbadosSportsMax 2
BelarusБеларусь 2
BelçikaProximus 11+
BelizeESPN Play Argentina
BeninSuperSport 6 Africa, Canal+ Sport 1 Afrique
BermudaSportsMax 2
BhutanSony LIV, SONY TEN 2 HD
BolivyaBolivia TV, ESPN 2 Latin America, ESPN Play Latin America, ESPN Play Argentina, ESPN Cono Norte
Bonaire, Saint Eustatius and SabaSportsMax 2
Bosna HersekOBN, HRT 2
BotsvanaSuperSport 6 Africa
BrezilyaBand, GloboEsporte.com, Esporte Interativo Plus
British Virgin AdalarıSportsMax 2
BruneiAstro Go, beIN Sports 2 Thailand, beIN Sports Connect Thailand
BulgaristanVoyo Sport, bTV Action
Burkina FasoSuperSport 6 Africa, Canal+ Sport 1 Afrique
BurundiSuperSport 6 Africa, Canal+ Sport 1 Afrique
KamboçyabeIN Sports Connect Thailand, beIN Sports 2 Thailand
KamerunSuperSport 6 Africa, Canal+ Sport 1 Afrique
KanadaTSN GO, Radio Barca, RDS 2, RDS GO, TSN4
Cape VerdeCanal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 6 Africa
Cayman AdalarıSportsMax 2
Orta Afrika CumhuriyetiSuperSport 6 Africa, Canal+ Sport 1 Afrique
ÇadbeIN SPORTS CONNECT Arabia, Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 6 Africa
ŞiliESPN Play Latin America, ESPN Cono Norte, ESPN Play Argentina, ESPN 2 Latin America
ÇinSina Sports, CCTV 5+ VIP, PPTV Sport China
KolombiyaESPN Cono Norte, RCN Television, ESPN Play Latin America, ESPN2 Colombia, Deportes RCN En Vivo
ComorosSuperSport 6 Africa
KongoSuperSport 6 Africa, Canal+ Sport 1 Afrique
Demokratik KongoSuperSport 6 Africa
Cook AdalarıSky Sport 3 NZ
Kosta RikaESPN Play Argentina, ESPN 2 Latin America, Teletica En Vivo, Teletica Canal 7
Cote D’IvoireCanal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 6 Africa
HırvatistanHRT 2
CuracaoSportsMax 2
Güney KıbrısCytavision Live, Cytavision Sports 2
DanimarkaViaplay Denmark, TV3+ HD
DjiboutiCanal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 6 Africa, beIN SPORTS CONNECT Arabia
DominicaSportsMax 2
Dominik CumhuriyetiESPN 2 Latin America, SportsMax 2
EkvadorRTS Ecuador , ESPN Play Latin America, ESPN 2 Latin America, ESPN Cono Norte

CENK TOSUNA JUVE KANCASI

ABD çıkışlı ESPN kanalı, Türkiye’deki kaynaklarına dayandırdığı özel haberinde Juventus’un, Beşiktaş’ın yıldızı Cenk Tosun ile ilgilendiğini öne sürdü. Özellikle bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği performansla göze giren futbolcuyu, Juve’nin, Higuain’le forma rekabetine sokmak için transfer etmek istediğini belirtti. Haberde, Juventus ‘scout’larının Cenk Tosun’u izlediği ve çok beğendiği ifade edildi.

Etiketler
barcelona canlı izle canlı yayın juventus saat kaçta tivibu spor UEFA Şampiyonlar Ligi
Son güncelleme: 18:12 | 22.11.2017
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER