Burhan Akbudak, U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda dünya şampiyonu oldu

U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 80 kiloda mücadele eden Burhan Akbudak, dünya şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.

Polonya'da düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil yapılan final müsabakalarıyla sona ererken 80 kiloda Burhan Akbudak Gürcü rakibi Lasha Gobadze'yi finalde 2-1 yenerek şampiyon oldu. Türkiye toplam 4 madalya ile takım sıralamasında Gürcistan ve Rusya'nın ardından Dünya üçüncüsü oldu.

İlk turda Mahdi Asgar Ebrahimi (IRI) ile karşılaşan milli güreşçi Burhan Akbudak rakibini 4-1 yenerek ikinci tura yükseldi. İkinci turda rakip Belarustan Stanislau Shafarenke oldu. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Burhan rakibini 7-1 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Bulgar rakibi Rosian Ognyanov ile karşılaşan Burhan Akbudak nefesleri geçen maçı 1-1 tamamladı ve puan averajıyla adını finale yazdırmayı başardı. Akbudak finalde Gürcistan'dan Lasha Gobadze ile karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada milli oyuncu rakibi karşısında 2-1 galip geldi ve şampiyonadaki ikinci altın madalyayı kazandı.

Diğer yandan bugün mindere çıkan diğer 3 sporcu Ahmet Uçar, Murat Fırat ve Osman Yıldırım rakiplerine mağlup olarak ilk turda şampiyonaya veda ettiler.

TÜRKİYE DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ

Polonya'da düzenlenen U23 Dünya güreş şampiyonasından dün 75 kiloda Fatih Cengiz altın, 98 kiloda Fatih Başköy ve 71 kiloda Murat Dağ bronz madalya kazanmışlardı. Böylelikle Grekoromen Milli Takımı, U23 Dünya Kupası’nı 2 altın, 2 bronz madalya ile tamamlamış oldu. Toplamda 4 madalyanın sahibi olan ay-yıldızlılar, Gürcistan ve Rusya'nın ardından Dünya üçüncülüğünü elde etti.

MUSA AYDIN: “MADALYALARIMIZ SÜRECEK”

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın şampiyona sonrası yaptığı açıklamada, “Dün akşam 3, bugün 1 olmak üzere toplam 4 madalya ile grekoromen stili tamamladık. Gürcistan ve Rusya'nın ardından Dünya üçüncüsü olduk. Aslında bugün oynanan maçlarda finale en az 2 sporcumuz daha çıkabilirdi. Ama özellikle Murat Fırat'ın maçında hakemlerin yanlı kararları vardı. Yine de tüm sporcularımızı kutluyorum. Şimdi sırada kadınlarımız ve serbest güreş takımımız var. İnşallah onlardan da madalyalar gelecek. Ben bundan sonra mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

ŞAMPİYONADA YARIN KADINLAR SAHNE ALACAK

U23 Dünya Şampiyonası’nda yarın milli kadın sporcular mindere çıkacak. Sabah seansında 55,58,63 ve 75 kilolarda mindere çıkacak olan sporcular cuma günü de 48, 53, 60 ve 69 kilolarda madalya mücadelesi verecekler.

U23 Dünya Şampiyonası’nda cumartesi ve pazar günleri mindere çıkacak olan erkekler serbest stil sporcuları ise Polonya'ya yarın hareket edecek. Serbest stilde ilk gün maçları 25 Kasım Cumartesi günü 57, 61, 86 ve 125 kilolarda olacak. Sabah seansındaki elemelerin ardından akşam seansında finaller yapılacak. Şampiyonanın son gününde ise mindere 65, 70, 74 ve kilodaki sporcular çıkacak.

Grekoromen güreşçiler yarın, kadın sporcular 25 Kasım'da ve Serbest Güreş Milli Takımı ise 27 Kasım'da yurda dönecek.