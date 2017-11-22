Beşiktaş’tan taraftarlarına uyarı

Beşiktaş Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu son maçında oynayacağı RB Leipzig maçına taraftar gitmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde tedbiri elden bırakmadı. UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu son maçında 6 Aralık'ta deplasmanda RB Leipzig ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılarda dış sahada oluşabilecek olumsuzluklara karşı taraftara uyarı geldi. Beşiktaş resmi internet sitesinden 3 ayrı dilde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Değerli Taraftarlarımız,

RB Leipzig ile 6 Aralık’ta deplasmanda oynayacağımız Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçımızı izlemek için taraftarlarımızın herhangi bir organizasyon yapmamasını rica ederiz. Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla deplasman maçlarımıza taraftarlarımız götürülmeyecektir. Gurbetçi vatandaşlarımızın da ceza alma ihtimalimizi düşünerek RB Arena’ya gitmemelerini önemle rica ederiz.”