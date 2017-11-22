Beşiktaş’ın 2. tur rakipleri ne zaman belli olacak? Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman…

Avrupa'da gururumuzu kabartan Beşiktaş'ın gelecek turda hangi takımla eşleşecek sorusu merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman çekilecek? Beşiktaş'ın rakipleri ne zaman belirlenecek? UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu lider tamamlamayı garantileyen Beşiktaş'ın kura çekimi ne zaman yapılacak?

Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu’nu lider tamamlamayı garantiledi. Beşiktaş’ın rakibi ne zaman belli oluyor? gibi soruların cevabı merak ediliyor. Beşiktaş, 6. ve son maçında RB Leipzig ile karşılaşacak ve 2. turdaki rakibini bekleyecek. Peki kura çekimi ne zaman?

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Temsilcimiz Beşiktaş’ın rakibinin belli olacağı kura çekmi ne zaman yapılacak? 11 Aralık Salı günü yapılacak kura çekimi saat 14.00’de İsviçre’nin Nyon şehrinde yapılacak. Şampiyonlar Ligi 2. tur ilk maçları 13-14 ile 20-21 Şubat, rövanşları ise 6-7 ile 13-14 Mart tarihlerinde yapılacak.

Dünya Beşiktaş`ı konuşuyor! Cenk'in asistinde Talisca'yla gelen gol sonrası, “Cenk Tosun ne yaptın! Cumhurbaşkanı'nı bile ayağa kaldırdın” yorumu yapıldı İlgili Haberi Oku