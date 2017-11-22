Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’dan dolar ve euro’daki artış sonrası uyarı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dolar ve euro'daki artışın Türk kulüplerini zora sokacağını söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Porto ile 1-1 berabere kalarak son maçlar oynanmadan G Grubu’nu lider bitirmeyi garantileyen Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman, önemli açıklamalarda bulundu. beIN Sports’a konuşan Fikret Orman, dolar ve euro’daki artışın Türk kulüplerini olumsuz etkileyeceğinin altını çizdi.

Beşiktaş`ta futbolculara dev prim! Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı son maçlar öncesinde garantileyen Beşiktaş'ta futbolculara dağıtılacak prim belli oldu. İlgili Haberi Oku

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde büyük gelir elde etmesine rağmen kur farkı nedeniyle zorluk yaşadığını belirten Fikret Orman “Gelirimizi arttırmak için çalışıyoruz. Özellikle Şampiyonlar Ligi’nde önemli kazançlar sağladık. Ancak kur farkı bizi zorluyor. Bir süre sonra kur farkını kapatmak için çalışır duruma geliyorsunuz. Beşiktaş bu kadar gelir elde ederken zorlanıyorsa, Allah diğer Türk takımlarının yardımcısı olsun. Bütün kontratlar euro ve dolar üzerinden… Bu da ileride büyük sorunlara yol açabilir” dedi.

Fikret Orman, Şampiyonlar Ligi’deki hedeflerini ise “Şampiyonlar Ligi’nde bir üst tura yükseldik ve artık ilk 8, ilk 4 şansımız var. Bunlar ihtimal dahilinde, final bile ihtimal dahilinde” dedi. Fikret Orman, ikinci turda Real Madrid’i rakip olarak görmek istemediğini de sözlerine ekledi.

Mehmet Demirkol: Bu gruptan 1 puan alacak Türk takımları var Ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, NTVSpor'da yayınlanan Spor Servisi programında günün öne çıkan haberlerini değerlendirdi. İlgili Haberi Oku

OĞUZHAN İDDİALARINA SON NOKTAYI KOYDU

Son dönemde adı özellikle İngiliz ekipleri ile anılan Oğuzhan Özyakup’un takımdan ayrılmasının mümkün olmadığını söyleyen Fikret Orman, şunları söyledi:

“Oğuzhan bu takımın kaptanı, Oğuzhan hiçbir yere gitmez, bizim 10 numaramız. Bizim, Oğuzhan ile ilişkimiz çok üst seviyede. Bizim Oğuzhan’ın gideceğine yönelik bir rahatsızlığımız yok. Oğuzhan bir yere gitmeyecek, bizim gönül bağımız var. Biz kimi istiyorsak, onunla sıkıntı yaşamayız. Bizden bir oyuncu gidiyorsa, biz istemediğimiz için gidiyordur.”