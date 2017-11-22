Bayern Münih taraftarından yüksek bilet fiyatlarına tepki
Şampiyonlar Ligi'nde Anderlecht deplasmanına giden Bayern Münih taraftarları, fahiş bilet fiyatlarına tepki gösterdi.
Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda Anderlecht’e konuk olan Bayern Münih’in taraftarları ilginç bir protestoya imza attı.
B Grubu’nda Belçika deplasmanına giden Alman taraftarlar 70 ve 100 euro arasındaki bilet fiyatlarına büyük tepki gösterdi.
Deplasman tribününde “Açgözlülüğünüz sonunda tatmin oldu mu?” yazılı bir pankart açarken deste deste sahte para sahaya atıldı.
Son güncelleme: 23:24 | 22.11.2017