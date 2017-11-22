Azerbaycan ekibi Karabağ’dan Chelsea maçı öncesi ‘Ağdam’ koreografisi

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Azerbaycan ekibi Karabağ, Chelsea maçından önce yaptığı koreografi ile Ağdam'ın işgaline göndermede bulundu. Koreografiye yardım etmek için 1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Derneği'nden (UNIFEB) taraftaların yardım için Azerbaycan'a gittiği öğrenildi.

SKOR DIŞ HABERLER / Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Azerbaycan ekibi Karabağ’ın, Chelsea maçından önce yaptığı koreografi ses getirdi. Azeri taraftarların, yaptıkları koreografi ile Ağdam’ın işgal altında olmasına ve bu sebepten Karabağ’ın kendi yurdundan uzakta olduğuna vurgu yaptığı öğrenildi.

Öte yandan Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel de, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’ne katılan ve C Grubu’nda mücadele eden Karabağ’ın taraftarlarının Atletico Madrid maçında yaptığı koreografi için “ezik” ifadelerini kullanmıştı. Sabah Gazetesi ise gelen tepkiler üzerine yazıyı kaldırmıştı.

Yazar Tezel’in bu sözlerine kardeş vatan Azerbaycan’dan tepkiler yağarken, Karabağ taraftarları İngiliz ekibi Chelsea ile oynanan maç öncesinde yaptıkları müthiş bir koreografiye imza attı.

Kartonlarla “Karabağ” ve “Azerbaycan” yazan taraftarlar, iki tribün arasındaki bölüme astıkları ay-yıldızlı pankarta ise İngilizce cümlelerle, “Evden uzakta ama ait olduğu yerde!” yazdı.

Tivibuspor spikerinin verdiği bilgiye göre; Karabağ taraftarlarının bu pankartla, 1993 yılında Ermenistan tarafından işgal edilen Ağdam’a gönderme yaptıkları belirtildi.

Ayrıca 1907 UNIFEB Derneği’nden bazı taraftarların koreografinin yapımına yardım için Azerbaycan’a gittiği öğrenildi.

Sabah yazarı Tezel, yazısında şu ifadeleri kullanmıştı;

“Tarihinde ilk kez şampiyonlar Ligi'ne katılan Azerbaycan takımı Karabağ, ilk puanını evinde Atletico Madrid'e karşı aldı. 0-0 biten maçtan en ilginç görüntü ise Karabağ taraftarlarının A4 kağıtlarına ‘Qarabağ' yazıp şeffaf dosyaya koyup koreografi yapmalarıydı. Futbol tarihinin en fakir, en ezik, en komik koreografisi bu olsa gerek. Olsun, yavaş yavaş onlar da öğrenecek futbol kültürünü.”

Azerbaycan kaynaklarına göre 23 Temmuz 1993’te gerçekleşen Ağdam işgalinde 5 bin 897 Azeri şehit edildi. Yaşanan işgal nedeniyle Karabağ şehri Ağdam’dan taşınmak zorunda kalmıştı.

Ayrıca Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de maçı tribünden takip edenler arasında yer aldı.

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