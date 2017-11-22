Avustralya’da ortalığı karıştıran top toplayıcı kahraman ilan edildi

Avustralya'da Sydney FC ile Adelaide United arasında oynanan kupa finalinde top toplayıcının görevinin aksine topu rakip takım oyuncuya vermemesi üzerine ortalık karıştı. Futbolcular birbirine girerken, bir kırmızı kart gösterildi. Top toplayıcı, maç sonrası Sydney FC futbolcuları tarafından kupa törenine dahil edildi.

Avustralya Futbol Federasyonu tarafından organize edilen, Sydney FC ile Adelaide United arasında oynanan FFA Kupası finalinde sahalarda ender rastlanacak bir olay yaşandı. Normal süresi 1-1 biten ve uzatmaya giden maçta Beşiktaş’ın eski futbolcusu Bobo’nun 111. dakikada attığı golle öne geçen Sydney FC, dakikaları eritmeye çalışırken, top toplayıcı ortalığı karıştırdı. 115. dakikada yaşanan bir pozisyonda taca çıkan topu, hızlıca kullanmak için top toplayıcıdan isteyen Adelaide United futbolcusu Michael Marrone, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Top toplayıcı, görevini tam anlayamamış olacak ki, topu saklayarak ve oyunun başlamasını engellemeye çalıştı. İşte ne olduysa bundan sonra oldu.

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Gol atmak için sadece 5 dakikası kalan Adelaide United’ın sağ bek oyuncusu Michael Marrone, sinirlenerek top toplayıcı itti ve oyunu başlatmaya çalıştı. Bunu gören Sydney FC futbolcuları bir anda Michael Marrone’un üzerine yürüdü. Olaya Sydney FC’de forma giyen Matt Simon’un dahil olması ile birlikte gerilim iyice tırmandı. Marrone’yi top toplayıcıdan sertçe uzaklaştıran Simon, rakibi ile itiş kakış yaşadı. Diğer futbolcuların araya girmesi ile sakinleşen ortalık sonrası Marrone, top toplayıcıya yaptığı hareket sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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Haklıyken haksız duruma düşmek deyiminin canlı örneğini yaşayan Marrone, takımının beraberlik golünü kaydetmesi için oyunu hızlı başlatmak isterken, arkadaşlarını bir kişi eksik bırakarak beraberlik şansını mucizelere bırakmış oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-1 Sydney FC’nin üstünlüğü ile sona erdi. Ancak hikaye bununla bitmedi. Şampiyonluk kutlamalarında ise top toplayıcı çocuğu bir sürpriz daha bekliyordu. Sydney FC futbolcuları, kupaya uzanmalarında payı olduğunu düşündükleri top toplayıcı çocuğu da seremoniye davet ettiler. Heyecanı gözlerinden okunan top toplayıcı, futbolcuların sevincine ortak oldu.