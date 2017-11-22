Atletico Madrid ve Real Madrid’in istediği Chelsea’li kaleci Thibaut Courtois’dan sözleşme açıklaması

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin kalecisi Thibaut Courtois, yeni sözleşme imzalama konusunda bir gelişme yaşanmadığını dile getirdi.

SKOR DIŞ HABERLER / Premier Lig’de Chelsea forması giyen Belçikalı kaleci Thibaut Courtois, İngiliz ekibiyle yeni sözleşme konusunda bir gelişme olmadığını aktardı.

2019’un Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Courtois için Atletico Madrid ve Real Madrid’in transfer girişiminde bulunması bekleniyor.

Daily Mail’e konuşan 25 yaşındaki file bekçisi, “Chelsea’deki sözleşmemle ilgili konularla menajerim Christophe Henrotay ilgileniyor. Bununla ilgili yeni bir gelişme olduğunu sanmıyorum” ifadelerini kullandı.

Performansına odaklandığını söylyen başarılı kaleci, “Yoğun bir fikstürden geçiyoruz ve bu önemli maçlara odaklanmaya çalışıyorum. Sezon sonuna kadar görüşme yapma fırsatımız olacaktır” dedi.

2011-2014 yılları arasında Atletico Madrid’de kiralık olarak forma giyen Courtois, 2011 yılında Genk takımından 9 milyon euro bedelle transfer edilmişti.

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