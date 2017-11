Atletico Madrid Roma maçını canlı yayınlacak kanallar listesi! Atletico Madrid Roma maçı canlı izle!

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta grup maçında Atletico Madrid ile Roma mücadele edecek. İzleyicileri ekran başına kilitleyecek Atletico Madrid Roma maçının canlı izleme yolları haberimizde. Yurtdışında ikamet eden vatandaşlar mücadeleyi aşağıda paylaştığımız kanallardan canlı izleyebilirler. Ülkemizdeki futbol tutkunları Cengiz Ünder’in bu akşam ilk 11’de olacak mı merak ediyor. Sizlerle Atletico Madrid Roma maçı canlı izleme linkini ve maçı yayınlacak kanalları paylaşıyoruz. İşte detaylar…

ATLETİCO MADRİD ROMA MAÇI HANGİ KANALDAN CANLI İZLENEBİLECEK?

Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Atletico Madrid Roma’yı evinde ağırlayacak. 22 Kasım Çarşamba akşamı saat 22.45’te oynanacak olan mücadele, Tivibu Spor 3 kanalından canlı izlenebilecek. Aşağıda bulunan linkten mücadeleyi canlı izleyebilirsiniz. Üyelik ve ücret talep edilebilir.

Atletico Madrid Roma maçı için geri sayım devam ediyor. Futbolseverlerin yakından takip edeceği karşılaşma, Şampiyonlar Ligi C Grubu’ndan bir üst tura çıkacak olan takımları belirlemede önemli rol oynayacak.

MAÇA DOĞRU…

Atletico Madrid, İtalyan takımlarıyla Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi (3G 2B).

Roma, Şampiyonlar Ligi’nde İspanya deplasmanında çıktığı son beş maçın dördünü kaybetti (1G) ve kalesinde 15 gol gördü.

Devler Ligi’nde dört maçtır kaybetmeyen Roma (2G 2B), bu turnuvadaki en uzun yenilmezlik serisini yakalamış durumda.

Roma, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 11 dış saha maçında sadece bir kez kazanabildi (5B 5M).

Devler Ligi’nde oynadığı son 25 iç saha maçının sadece ikisini kaybeden Atletico (18G 5B), 18 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

Atletico’nun Şampiyonlar Ligi’nde attığı son 14 golün dokuzunda Antoine Griezmann’ın doğrudan katkısı var (7 gol ve 2 asist).

