APOEL Nicosia 0-6 Real Madrid | Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. hafta maçı

Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında APOEL Nicosia'ya konuk olan Real Madrid, 6-0'lık skorla farklı bir galibiyet alarak son günlerdeki kötü gidişata dur dedi. Grubunu ikinci sırada tamamlaması kesinleşen Real Madrid, Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerinden biri oldu.

SKOR DIŞ HABERLER / Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında Güney Kıbrıs ekibi APOEL Nicosia’ya konuk olan Real Madrid, zayıf rakibi kaşrısında 6-0’lık farklı bir galibiyete imza attı. Real Madrid’in grubunu 2. sırada tamamlaması kesinleşti ve Beşiktaş’ın muhtemel rakiplerinden biri oldu.

Maçtaki gol perdesini 23. dakikada Luka Modric açarken 39. dakikada Karim Benzema, 41.dakikada Nacho Fernandez ve 45. dakikada yine Karim Benzema’nın attığı gollerle Real Madrid ilk yarıyı 4-0 üstünlükle tamamladı.

İkinci yarıya Cristiano Ronaldo’nun golleriyle başlayan İspanyol ekibi, Portekizli futbolcunun 49. ve 54. dakikada kaydettiği gollerle skoru 6-0 yaptı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Real Madrid mücadeleyi 6-0 galip tamamladı ve gruptaki puanını 10’a yükseltti. Real Madrid gruptaki son maçında Borussia Dortmund’u ağırlayacak. APOEL Nicosia ise deplasmanda Tottenham ile mücadele edecek.

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