Mehmet Demirkol’dan Cenk Tosun yorumu

Yorumcu Mehmet Demirkol Ntvspor'da, Beşiktaş'ın Porto ile 1-1 berabere kalarak, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmayı garantilediği mücadeleyi değerlendirdi.

İşte Mehmet Demirkol’un açıklamaları…

“Türkiye’deki futbolun standardının çok üzerinde. Başakşehir de çok iyi futbol oynayan takım ama Avrupa’da göremedik. Beşiktaş bunu burada gösterdi. Ligde oynadığı oyunun ötesine çıkabiliyor.”

“Bunun üzerine düşünmek lazım. Yerli antrenörümüz Şenol Güneş’in de büyük başarısıdır bu. Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’de gruptan liden çıkan takım yok.

“Şampiyonlar Ligi’nin fenomeni Cenk Tosun yine sahneye çıktı. Porto’nun önlem getirdiği oyunculardan Cenk, soldan çok enteresan şeyler yaptı.”

“Normal bir santrfor orada o topa vurur. O pozisyonda yüzde 100’ünü yaptı.”

“Moral de şimdi Beşiktaş’tan yana geçti. Beşiktaş gruptan lider çıkarak bir ilki başardı.”

“Çoğu kişiye göre kolay bir grup ama bana göre zor bir grup. Çok dengeli bir grup. Ancak bu grubun en iyi takımı Beşiktaş ve bu grubun en iyi oyuncusu Cenk Tosun.”

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“Beşiktaş bu grubu net bir şekilde domine etti. 45-60 dakika arasına Beşiktaş harika oynadı.”

“Hatta bu oyun galibiyet için gelen Porto’yu beraberliğe razı etti.”

“Bugün istemediğimiz performansları gösteren oyuncular vardı ama onlar da oyundan düşmedi.”

“Gökhan ilk yarı korkuttu ama ikinci yarı toparladı. Beşiktaş’ta oyuncuların bu yükselen performansında 1 numaralı etken Şenol Güneş.”

“Cenk Tosun çok iyi oynuyor. Ancak bu agresif yanını ortaya çıkarmamalı. Onu izleyen birçok takım var ve bunlara da dikkat ediliyor.”

“Cenk Tosun etiketsiz oyunculardan. Bazı değerli ürünlerin etiketi olmaz.”

“Cenk Tosun’un değeri biri gelip masaya parayı koyduğunda belli olacak.”

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