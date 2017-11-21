Ümit Özat iddialı konuştu

Süper Lig'de 3. hafta görevinden alınan Ümit Özat, tekrar göreve getirildi. Mesut Bakkal'dan boşalan koltuğa oturan Özat, bugün takım başında ilk idmanına çıktı. Özat, "Elimizi taşın altına koyarak değil gövdemizi taşın altına koyarak başaracağımıza inanıyorum" dedi.

Gençlerbirliği antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ümit Özat, “Bu transferlerin hepsini ben yaptım ve kefilim” diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Futbolda böyle şeyler var. O zaman öyle gerekiyordu ve büyüklerimiz öyle söylemişti. Bugün de böyle olması gerektiğini söylediler biz de geldik. Burası benim doğduğum büyüdüğüm yer. İnanın başka kulüp olsa, 10 yılın en iyi derecesini elde etmiş bir teknik direktör olarak 3. hafta ayrılıp 10. hafta dönmeyi çok ciddi şekilde düşünürdüm. Konu Gençlerbirliği olduğu için, hem rahmetli başkana vefamız ve şu anki başkana olan inancımız sevgimiz sayesinde buraya geldim.”

“Mücadelenin olduğu yerde umut da vardır ümit de vardır”

“Mukavelem de para, tazminat, prim ve ligde kalma primi kesinlikle yok” diyen Ümit Özat, “Bazen doğduğunuz büyüdüğünüz şehir olunca bu kararları almak zorunda kalıyorsunuz. Ben tekrar burada olmaktan mutluyum. Mücadelenin olduğu yerde umut da vardır ümit de vardır, bundan kimse şüphe etmesin. Kulübümüzü geçen sene tamamladığımız yerlere yaklaştırmaya yine oralarda bitirmeye gayret göstereceğiz. Bana ligde kalma primi teklif edildiğinde, ‘evet ben bu takımdan 3. hafta ayrıldım, takımın buraya gelmesinde asla bir alakam yok ama bu takımın ligde kalmasını asla başarı sayamam’ dedim. Biz yine Allah nasip ederse ilk 10 takımın içerisinde olacağız. Bu takımı ben kurdum. Bu oyuncuların hepsini tanıyorum. Bir ara verdik. En az 7 oyuncunun adele sakatlığı var. Takımıma ve oyuncularıma güveniyorum. Hepsini buraya ben transfer ettim. Ben onlara güvendiğim için buraya geldim. Yarıda bıraktığımız ya da bırakmak zorunda kaldığımız bir iş vardı. Bugün onu tamamlayıp tekrar Gençlerbirliği’ni geçen seneki gibi ligi yine aynı yerde bitirmesi için elimizden geleni yapacağız. Elimizi taşın altına koyarak değil gövdemizi taşın altına koyarak başaracağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Özat, gerçekleştirdiği basın açıklaması sonrası idmanın kalan kısmını basına kapalı şekilde gerçekleştirdi.