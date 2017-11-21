UEFA’dan hakem gözlemcisi Oğuz Sarvan’a görev
UEFA hakem gözlemcisi Oğuz Sarvan, UEFA'dan görev aldı. UEFA hakem gözlemcisi Oğuz Sarvan, Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Atletico Madrid ile Roma arasında oynanacak maçta görev yapacak.
UEFA hakem gözlemcisi Oğuz Sarvan, Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ile İtalyan ekibi Roma arasında oynanacak maçta görevlendirildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yarın oynanacak müsabakada Sarvan’a UEFA tarafından görev verildiği belirtildi.
İspanya’nın başkenti Madrid’de Wanda Metropolitano Stadı’nda TSİ 22.45’te başlayacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek.