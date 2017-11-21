Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

UEFA’dan hakem gözlemcisi Oğuz Sarvan’a görev

UEFA hakem gözlemcisi Oğuz Sarvan, UEFA'dan görev aldı. UEFA hakem gözlemcisi Oğuz Sarvan, Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Atletico Madrid ile Roma arasında oynanacak maçta görev yapacak.
12:1021 Kasım 2017
0
UEFA’dan hakem gözlemcisi Oğuz Sarvan’a görev

UEFA hakem gözlemcisi Oğuz Sarvan, Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ile İtalyan ekibi Roma arasında oynanacak maçta görevlendirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yarın oynanacak müsabakada Sarvan’a UEFA tarafından görev verildiği belirtildi.

İspanya’nın başkenti Madrid’de Wanda Metropolitano Stadı’nda TSİ 22.45’te başlayacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek.

20 Kasım 2017 UEFA`dan Ali Palabıyık`a görev UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda oynanacak olan Lazio-Vitesse karşılaşmasını FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık yönetecek. İlgili Haberi Oku

Etiketler
görev hakem oğuz sarvan uefa
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER