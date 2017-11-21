UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi Toplantısı Riva’da yapıldı

UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi Toplantısı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda bugün yapıldı.

UEFA Yönetim Kurulu üyesi ve TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı’nın başkanvekilliğini yürüttüğü UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi’nin olağan toplantısına UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi ve Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Michael van Praag ve komite üyelerinin yanı sıra TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile TFF Stadyum ve Güvenlik uzmanları katıldı. Toplantıda Avrupa futbolundaki stadyum ve güvenlik konuları, yeni stadyum talimatı ve güvenlik konularındaki AB ile UEFA ilişkileri ele alındı.

UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi’ne TFF’nin e-bilet sistemi hakkında brifing verilirken Servet Yardımcı, üyelere isimleri yazılı Milli Takım forması hediye etti. Toplantıdan sonra UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi Başkanvekili Servet Yardımcı ve komite üyeleri birlikte TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ni gezdi.

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