Uçan tekmeye sarı kart veren o hakeme sadece 1 ay ceza verildi!

Fenerbahçe - Galatasaray U17 maçında uçan tekmeyi sarı kart ile geçiştiren ve geçmişte Twitter'dan yaptığı paylaşımların ortaya çıkmasıyla gündeme oturan Onur Mert, Amatör Futbol Disiplin Kurulu 1 aylık cezayı yeterli gördü

Türkiye U17 Ligi’nde 4 Kasım’da oynanan Fenerbahçe – Galatasaray maçında kasti uçan tekmeye sadece sarı kart gösteren ve Avrupa basınında bile manşet olan hakem Onur Mert’in 1 ay ceza aldığı ortaya çıktı.

Fenerbahçeli Gürkan Başkan’ın, Galatasaraylı Mustafa Fettahoğlu’na attığı tekmenin kameralara yansıması ve sosyal medyada ağır tepki alması üzerine Onur Mert’in, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hakemliğinin bitirileceği bildirilmişti.

Merkez Hakem Kurulu, olay hakem Onur Mert`in kariyerini noktalama kararı aldı U17 Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan derbide uçan tekmeye sarı kart gösteren ve gündeme oturan hakem Onur Mert'in kariyeri noktalandı. İlgili Haberi Oku

Hakem Onur Mert’in Fenerbahçeli olduğu, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Merkez Hakem Kurulu aleyhine sosyal medyada hakaret ettiği de belirlenmişti. Ancak Mert’in 2014’te hakemliğe başladığı ve sosyal medya sözlerinin bu tarihten önce yazıldığı tespit edilince, Amatör Futbol Disiplin Kurulu 1 aylık cezayı yeterli gördü.

Böylece özellikle Galatasaray’dan ağır eleştiri alan ve The Sun ve Marca gibi Avrupa’nın önde gelen gazetelerine manşet olan Onur Mert’in Aralık’tan itibaren maç yönetmesi kararlaştırılmış oldu.

(DHA)

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