Trabzonspor’da Jose Sosa şoku!

Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Jose Sosa'nın adalesinde yırtık tespit edildiği ve sahalardan 2-3 hafta uzak kalacağı açıklandı.

İŞTE TRABZONSPOR KULÜBÜ’NDEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Oyuncumuz Jose Sosa, Pazar günü oynanan Osmanlıspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası sağlık ekibimize ağrılarının olduğunu belirtmiş ve dün çekilen MR sonucunda sağ alt adalesinde yırtık tespit edilmiştir.

Tedavisine hemen başlanan oyuncumuzla ilgili Kulüp Doktorumuz Barış Kurtgöz yaptığı açıklamada “Sosa maçın son 10-15 dakikasında ağrılarının olmasına rağmen oyuna devam etmiş, maç sonrası soyunma odasında ağrı şikayeti üzerine tedavisine hemen başlandı. Ağrılarının artması sonrası dün MR'ını çektik ve sağ alt adalede (sağ gastroknemius kasında grade 2) 2. derece yırtık tespit ettik. Sağlık ekibi olarak tedavisine başladık. Oyuncumuz 2 ila 3 hafta sonra tekrar takımla birlikte çalışmalara başlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Castillo`dan yeni imaj Bu sezon ilk kez Medical Park Stadyumu'nda ilk 11'de sahaya çıkan Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Fabian Castillo'nun yeni saç imajı dikkat çekti. İlgili Haberi Oku

Burak Yılmaz: `Yokluğumda beni geçmişler` Sakatlığı nedeniyle 3 haftadır forma giyemeyen ancak 4-3 kazanılan Osmanlı maçında muhteşem bir dönüş yapan ve 2 gol birden atan Burak Yılmaz, krallık yarışı için iddialı konuştu. İlgili Haberi Oku