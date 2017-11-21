Son dakika: Büyük ceza gündemde! RTÜK’ten ‘Rasim Ozan Kütahyalı’ için flaş hamle

Beyaz TV'de yayınlanan programda Rasim Ozan Kütahyalı'nın Boşnaklara yönelik skandal sözlerine RTÜK el atıyor. Cuma günü yapılacak toplantıda RTÜK'ün Beyaz TV için yasanın 8. maddesi uyarıca işlem yapması bekleniyor. CHP kontenjanından RTÜK'e seçilen üye İsmet Demirdöğen ''Para cezası ile yetinilmemeli, ben şahsen program durdurma cezası da verilmesinden yanayım'' dedi.

DENİZ AYHAN/ANKARA (ÖZEL HABER)

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın Boşnak vatandaşlara yönelik tepki çeken sözlerinin yer aldığı Beyaz TV yayınını görüşmek üzere toplanacak. Cuma günü yapılacak olağan toplantı öncesi, programla ilgili rapor hazırlanacak; toplantıda kanala ceza verilmesi beklenirken, CHP kontenjanından RTÜK’e seçilen üye İsmet Demirdöğen ”Para cezası ile yetinilmemeli, ben şahsen program durdurma cezası da verilmesinden yanayım” dedi.

Boşnak vatandaşlara ilişkin söylediği skandal sözler nedeniyle önce programın yayınlandığı Beyaz TV'den ardından Sabah Gazetesi'nden kovulan Rasim Ozan Kütahyalı’nın sözleri RTÜK'ün bu hafta Cuma günkü toplantısında masaya yatırılacak. SÖZCÜ'ye konuşan RTÜK Üyesi İsmet Demirdöğen, canlı yayındaki skandal ifadelere tepki göstererek, “RTÜK sayısal üstünlük ile bugüne kadar görevini layıkı ile yapmadığı ve bu tür programlara gerekli cezaları vermediği için artık iyice çizgi aşılıyor. Ben kişisel olarak sadece para cezası değil, program durdurma cezasından da yanayım, bu tür bir ceza ileride lisans iptaline kadar gideceği için kanallar da daha dikkatli olur” dedi.

SÖZCÜ’ye konuşan RTÜK üyesi İlhan Taşçı da Rasim Ozan Kütahyalı’nın sözleri nedeniyle RTÜK tarafından rapor hazırlandığını belirtti ve ekledi: “Konuşma ırkçı ve nefret söylemi içermesi nedeniyle toplumsal infial de yarattı. Benim de en duyarlığı olduğum nokta burası. Normalde bizim olağan üst kurul toplantımız cuma günü. Ama bu dosyayı toplumsal tepki nedeniyle öncelikli olarak ele alınması gerekiyor. Cuma Günü Üst Kurul kararını verir. Bu tür bir söylem hele hele Boşnakları rencide edici aşağılayıcı bu söylem tabii ki kabul edilemez. RTÜK de üzerine düşeni yapacaktır yapmalıdır bizim de çabamız bunun için”.

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HANGİ MADDE

Cuma günü yapılacak toplantıda RTÜK’ün Beyaz TV için yasanın 8. maddesi uyarıca işlem yapması bekleniyor. Bu madde ”TV’lerdeki programlar ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz, Müstehcen olamaz. Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılması sağlanmak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez” hükümlerini taşıyor. Bu maddelere aykırılık, kanalın daha önce aldığı cezalar da gözönünde bulundurularak, para cezası ve program durdurma cezasını da öngörüyor.

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BOŞNAKLAR TEPKİ VERMİŞTİ

Kütahyalı’nın 19 Kasım Pazar günü Beyaz TV ‘de yayımlanan “Beyaz Futbol” programında Boşnak vatandaşlara yönelik skandal ifadelere yer vermişti. Boşnak vatandaşlar sosyal medyada tepkisini dile getirirken, Balkan ve Boşnak dernekleri de yaptıkları açıklamayla Kütahyalı’yı kınamıştı. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da resmi Twitter hesabından “Tarih boyunca Türklerle dostluğu ve samimiyeti sayesinde tüm dünyayı kıskandıran Bosna Halkını, aşağılık, adi ve akılsız yakıştırmayla küçük düşürmeye çalışan Rasim Ozan Kütahyalı ve onun gibileri hak etmiyoruz. Bir Boşnak olarak, bu şahsı ağır şekilde kınıyor, savcılarımızı göreve davet ediyorum” diye yazmıştı. MHP milletvekili Saffet Sancaklı da Kütahyalı için ”Şerefsiz” ifadesini kullanmıştı.