Bir puan yetecek! Beşiktaş Porto maçı canlı izle! BJK Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz canlı yayınlanacak!

Beşiktaş Porto maçını canlı izlemek isteyen furbolseverler maçın şifresiz canlı yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Temsilcimiz Beşiktaş için büyük önem arz eden Porto maçından bir puan alınması halinde bir üst tura çıkmayı garantiliyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki dev mücadelenin şifresiz canlı izleme yollarını sizlerle paylaşıyoruz. Beşiktaş maçı bu akşam futbolseverleri ekrana kilitleyecek. Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz bu akşam Porto karşısında olacak. İşte Beşiktaş Porto maçı şifresiz canlı izleme yolları...

Beşiktaş Porto maçı canlı izleme linkini sizlerle paylaşıyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki mücadeleyi aşağıdaki linkten şifresiz olarak izleyebilirsiniz. Siyah-beyazlılar, sahasında Porto’dan puan alması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek. Şenol Güneş sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi. Beşiktaş’ın maçını sadece taraftarları değil tüm ülke canlı izlemek için dakika sayıyor. Şenol Güneş’in göreve gelmesinin ardından iç sahada rakiplerine boyun eğmiyor. 2015-2016 sezonunda Avrupa Ligi’nde iç sahada Sporting Lizbon ve Lokomotiv Moskova’yla berabere kalan temsilcimiz Skenderbeu karşısında da 2-0 kazanmıştı. Ancak siyah-beyazlılar, son maçta deplasmanda Sporting Lizbon’a kaybederek gruptan çıkamamıştı. Bu akşam son 16’ya kalmak için bir puana ihtiyacı olan Kartal’a başarılar. Beşiktaş Porto maçı canlı izleme yollarını ve şifresiz canlı izleme linki haberimizde.

BEŞİKTAŞ PORTO MAÇI HANGİ KANALDAN CANLI İZLENEBİLECEK?

Nefesler tutuldu, Beşiktaş Porto Şampiyonlar Ligi mücadelesi bekleniyor. Futbol tutkunları maçın canlı yayını için dakika sayıyor. Beşiktaş'ın Porto'yu ağırlayacağı önemli mücadele saat 20:00’da başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz izlenebilecek. Aşağıdaki linkten Beşiktaş Porto maçını canlı izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ PORTO MAÇI CANLI İZLE!

Beşiktaş Porto maçıyla Beşiktaş tura uçacak. Beşiktaş Porto maçı hakkında merak edilen detayları haberimizde topladık, bunun yanında Beşiktaş Porto maçıyla ilgili taraftaları sevindirecek bir detay da bulunuyor. Temsilcimizin Avrupa'da gururumuzu kabartacağı bu önemli maç TRT 1 ekranlarında şifresiz olarak ekrana gelecek. Beşiktaş Porto maçını tüm Türkiye şifresiz olarak izleyebilecek.

Beşiktaş, sezona çok hızlı başlayan Porto ile mücedele edecği maçtan puan alarak tur atlamak istiyor. Yukarıda paylaştığımız linkten Beşiktaş Porto maçını canlı olarak izleyebilirsiniz.

6 MAÇ 1 GALİBİYET

Beşiktaş, daha önce Porto ile 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Portekiz temsilcisi 3 galibiyet elde ederken, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlılar, Porto karşısındaki ilk galibiyetini bu sezon deplasmanda 3-1'lik skorla elde etti. Zorlu karşılaşma öncesinde 2 takımda da çok önemli bir eksik göze çarpmıyor. Beşiktaş'ta Atınç ve Gökhan Töre'nin uzun süren sakatlıkları devam ediyor. Porto'da ise Otavio, Soares ve Marega'nın sakatlıkları var.

Beşiktaş ile Porto arasındaki ilk karşılaşma 3 Ekim 2007 tarihinde İnönü Stadı'nda Şampiyonlar Ligi grup karşılaşmasında oynandı. Portekiz temsilcisi 90. dakikada, şu anda Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma'nın attığı golle 1-0 kazanmasını bildi. Porto, gruptaki 2. maçı da 2-0 galip tamamladı. Quaresma, bu karşılaşmada da takımının 2. golüne imza atan isim oldu.

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda lider durumda bulunan Beşiktaş, Porto'yu konuk edecek. 4 maç sonunda 10 puan toplayan siyah-beyazlılar, berabere kalması halinde bile üst turu garantileyecek. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 4 maçta topladığı 10 puanla lider durumda.

Siyah beyazlılar, 4 maçın tamamını kazanan Manchester United, Paris Saint Germain ve Manchester City'nin ardından Barcelona ve Tottenham ile birlikte 4 maç sonunda en fazla puan toplayan takım oldu.

PORTO İSTANBUL'A GELDİ

Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu beşinci maçında karşılaşacağı Porto, İstanbul’a geldi. Özel uçakla Portekiz’in Porto şehrinden İstanbul Atatürk Havalimanı’na saat 21.45’te gelen kafileyi ilgililer karşıladı.Pasaport kontrolünden geçen takım daha sonra yoğun güvenlik önleri altında Spor şube polisi tarafından eşlik edilerek takım otobüse götürüldü. daha sonra takım dinleneceği otel hareket etti. Porto’da Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, sakatlıkları bulunan Malili Marega, Otavio ile Tiquinho Soares’i kadroya dahil etmedi.Pazartesi günü Vodafone Park’ta son antrenmanını yapacak olan Porto’da Teknik Direktör Conceiçao bir de basın toplantısı düzenleyecek. İki takım salı akşamı saat 20.00’de kritik maçta kozlarını paylaşacak.

Beşiktaşımız, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Porto ile oynayacağı maç için Vodafone Park’ta#Beşiktaş#UCL pic.twitter.com/ykxVR4YaOS — Beşiktaş JK (@Besiktas) 21 Kasım 2017

BEŞİKTAŞ HEDEFE KİTLENDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5’inci hafta maçında yarın saat 20.00’de Porto’yu ağırlayacak olan Beşiktaş’ın yıldız isimleri Ricardo Quaresma ve Cenk Tosun, UEFA.com’un sorularını yanıtladı.

Soru-cevap şeklinde ilerleyen röportajda, sorular ve yanıtlar şu şekilde:

– Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yer aldığı süreçte takıma nasıl katkı verdiniz?

Ricardo Quaresma: Güzel işler yaptık ancak henüz biten bir şey yok. Oynayacağımız Porto maçı, gruptaki yerimizi belirleyecek. Bizim görevimiz, tur atlamak. Çalışmaya devam edeceğiz ve harika işler yapacağız. Ben yapabileceğimize inanıyorum.

Cenk Tosun: Şampiyonlar Ligi en önemli ve en iyilerin bulunduğu bir organizasyon. Grupta oynadığımız 4 maçta 10 puan toplamak bizim için büyük bir gelişim. Aynı zamanda bu 4 maçta 4 gol attığım için de çok gururluyum. Bunların üzerine ekleyerek daha fazla gol atmak istiyorum.

Şenol Güneş: ‘Aboubakar’ı ve diğer oyuncuları etkisiz hale getirebilmek için elimizden geleni yapacağız’Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Porto maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şenol Güneş: ‘Aboubakar’ı ve diğer oyuncuları etkisiz hale getirebilmek için elimizden geleni yapacağız’

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5’inci maçında saat 20.00’de Porto ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş ve file bekçisi Fabricio, basın mensuplarının karşısına çıktı.

Grupta iyi durumda olduklarını söyleyen Güneş, “Şampiyonlar Ligi’ndeki 5’inci maçımız. Grupta başlangıca göre iyi durumdayız. 5 maçta aldığımız 10 puan ve lider olmamız bizim için bir avantaj. Rakibimiz iyi bir takım, iyi oyuncuları var. Güzel ve zor bir maç olacak. Her maç zor. Seyircimizin önünde bizden bekleneni yapıp kazanmak istiyoruz” dedi.

“GEÇMİŞİ DEĞİL, GELECEĞİ DÜŞÜNELİM”

“Geçmişi değil geleceği düşünelim” diyen Güneş, şunları söyledi:

“Geçmişteki başarılar ve başarısızlıklar önemli. Başarılı olmak isteriz. Beklenen sonuçları alabilmek ve işinizi yapmak güzel şeyler. Ama bazen bunu geç de yapabilirsiniz. Sadece yarınki müsabaka var bizim için. Porto maçında kendi oyunumuzu oynayarak, diğer takımlara karşı oynadığımız oyun anlayışıyla mücadele edeceğiz. Yarın da en iyisini yapmak istiyoruz. Yarın aldığımız sonuçla gruptan çıkmak istiyoruz.”

“ABOUBAKAR YARIN BİZİM RAKİBİMİZ”

Eski futbolcusu Vincent Aboubakar ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren deneyimli çalıştırıcı, “Aboubakar bize kiralık geldi. Güçlü ve iyi bir oyuncu. Çalışkan bir isim, katkısını yaptı. Şartlar itibarıyla gitti. Yine gelebilirdi, hala gelebilir. Futbol böyle bir arena. Yarın bakarsın başka takıma gider. Bunların ticari tarafı var, oyuncuların ve kulüplerin kararı var. Biz de ona teşekkür ediyoruz, ama yarın rakibimiz. Marega da olmayınca Aboubakar en önemli hücum silahı konumunda. Porto’nun çok önemli isimleri var. Biz bu oyunculara karşı mücadele edebilecek konumdayız. Biz de Aboubakar’ı ve diğer oyuncuları etkisiz hale getirebilmek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.Sergio Conceiçao: Beşiktaş farklı bir kapasiteye sahip

“PORTO KONTRA ATAĞI İYİ YAPIYOR”

Porto’nun kadrosunun çok iyi olduğunu söyleyen Şenol Güneş, “Bizimle oynadıkları ilk maça da Marega ile başlamışlardı. Böyle oynamaya çalışıyorlar. Her türlü oyunu oynayabilecek bir takım. Çok büyük değişiklik yok takımlarında. 3’ü bulmaz. Oyun yapılarında bir farklılık olacağını sanmıyorum. Kontra atağı iyi oynayan bir takım. Hücumda kendi oyunumuzu oynayıp onları çıkartmazsak iyi olur. Çünkü kontra atağı yapabiliyorlar, hızlı çıkıyorlar. Yarın bunları hep beraber göreceğiz. Ama yarın tek forvet oynayacaklar gibi gözüküyor” dedi.

“KARŞIMIZDA ÇOK GÜÇLÜ BİR RAKİP VAR”

Porto’nun sürekli hücum eden bir takım olduğunu söyleyen Güneş, “Karşımızda çok güçlü bir rakip var. Sürekli hücum eden bir takım ama yeri geldiğinde savunma yapan bir takım. Yarın da öyle olacaktır. Sahaya her takım kazanmak için çıkar. Ama bazen önde basarak hücum edersiniz, bazen de kendi sahanıza çekilip kontra atak yaparsınız. Her ikisi de geçerlidir. Onların da puana bizim de puana ihtiyacımız var. Monaco’nun alacağı sonuç, gruptaki her şeyi karıştırabilir. Şu anda en avantajlı biziz ama bizim de sadece ilk 3’te yerimiz garanti. Yarın ilk 2’yi garantilemek istiyoruz” diye konuştu.