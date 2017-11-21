Rasim Ozan Kütahyalı’ya tepki yağıyor!

Beyaz TV'de yayınlanan 'Derin Futbol' programında Boşnak halkı için çirkin sözler sarfeden Rasim Ozan Kütahyalı'ya çığ gibi tepki yağıyor.

Beyaz TV'deki ‘Derin Futbol' programında yorumculuk yapan Rasim Ozan Kütahyalı’nın, geçtiğimiz akşam Boşnaklar hakkında sarf ettiği skandal sözlerin ardından kovulduğu açıklandı.

Boşnaklar hakkındaki çirkin sözlerinin ardından Twitter hesabından açıklama yapan ve özür dileyen Rasim Ozan Kütahyalı’ya sosyal medya üzerinden başta spor camiası olmak üzere çıp gibi tepki yağdı.

İŞTE RASİM OZAN KÜTAHYALI İÇİN VERİLEN TEPKİLER:

Trabzonsporlu Uğur Demirok instagram hesabından yaptığı paylaşımda: “Türk olduğum kadar Boşnak’ım. Boşnak olduğum kadar Türk’üm. Ay yıldızlı formayı gururla giymekte olan bir Türk evladıyım. Seni affetmiyorum Rasim Ozan Kütahyalı.” dedi.

Fenerbahçeli Basketbolcu Melih Mahmutoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Rasim Ozan’ın iğrençlikte zirve yaptığını söyledi.

Milli Basketbolcu Semih Erden Twitter hesabından yayınladığı mesajda Rasim Ozan Kütahyalı’yı affetmeyeceğini açıkladı.

MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, Rasim Ozan Kütahyalı’nın kovulma haberini, ‘Herkes haddini bilecek!’ yazarak paylaştı.

Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Rasim Ozan Kütahyalı’nın sarfettiği çirkin sözler için savcıları göreve çağırdı.

Beyaz TV’de Rasim Ozan Kütahyalı ile birlikte program yapan Ahmet Çakar da twitter hesabından yaptığı açıklamayla Boşnaklar’dan özür diledi.

“Söz ola götüre başı,Söz ola bitire savaşı,Söz ola ağulu aşı,Yağ ile bal ede bir söz.”Vicdani dilden, insani davranıştan, anlayış olarak Yunus ahlakından uzaklaşırsak başka bir şey çıkar ortaya. Tercih bize kalmış.( Öyle değil mi Rasim Ozan Kütahyalı !? ) — çArşı (@forzabesiktas) 20 Kasım 2017