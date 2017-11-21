Rasim Ozan Kütahyalı’ya şok üstüne şok!

Beyaz TV'deki programında Boşnaklara yönelik skandal sözler sarf eden yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı gelen tepkiler üzerine 48 saat içinde şok üzerine şok yaşadı.

Pazar gecesi Beyaz TV’de yayınlanan ‘Derin Futbol’ programında Boşnak vatandaşlar ile ilgili sarf ettiği çirkin sözlerin ardından büyük tepki çeken Rasim Ozan Kütahyalı aradan 2 gün içerisinde şok üzerine şok yaşadı.

Sosyal medyadan gelen ve çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından neler yaşandığına gelin hep birlikte göz atalım…

19 KASIM PAZAR GECESİ : Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV’deki canlı yayında Boşnaklar ile ilgili skandal sözleri sarfetti. (Yayın ilkelerimiz gereği bu çirkin sözleri yayınlayamıyoruz)

20 KASIM PAZARTESİ SAAT 11.00: Rasim Ozan Kütahyalı resmi twitter hesabından yaptığı açıklamayla Boşnak toplumu için sarf ettiği sözlerin ‘cımbızlandığını’ söyleyerek özür diledi.

20 KASIM PAZARTESİ SAAT 23.00: Beyaz TV önünde toplanan yaklaşıp 100 kişilik grup, sarf ettiği sözleri nedeniyle yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'yı protesto etti. Kalabalık, Rasim Ozan kovulmadan ayrılmayacaklarını açıkladı.

20 KASIM PAZARTESİ SAAT 00.00: ‘Derin Futbol' moderatörü Ertem Şener, vatandaşların protestosu sonrası canlı yayında yaptığı açıklamada televizyon kanalının Kütahyalı ile yollarını ayırdığını açıkladı. Rasim Ozan’ın kovulduğunu açıklayan Ertem Şener karar sonrası “Rasim’in tüm düşmanlarına bedelini ödetecek gücü vardır” dedi.

21 KASIM SALI SAAT 10.00: Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV’nin kararından sonra bir darbe de Sabah Gazetesi’nden yedi… Turkuaz Medya Grubu Kütahyalı’nın köşe yazılarına son verdi.

21 KASIM SALI SAAT 11.00: Beyaz TV’de yayınlanan programa sponsor olan firma Sanica, yaşanan olayın ardından programlarındaki sponsorluklarından çekildiğini açıkladı.

21 KASIM SALI SAAT 11.30: Türkiye Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Rasim Ozan Kütahyalı’nın skandal sözleri üzerine toplantı kararı aldı. Kurul Cuma günü yapılacak toplantının ilk gündem maddesinin bu olacağını açıkladı.

Rasim Ozan Kütahyalı`ya tepki yağıyor! Beyaz TV'de yayınlanan 'Derin Futbol' programında Boşnak halkı için çirkin sözler sarfeden Rasim Ozan Kütahyalı'ya çığ gibi tepki yağıyor. İlgili Haberi Oku