Boşnak Dernekleri harekete geçti! Rasim Ozan Kütahyalı için art arda tepki haberleri geliyor

Boşnak kökenli vatandaşların kurduğu 14 dernek, vakıf ve platformdan Rasim Ozan Kütahyalı'nın çirkin sözlerine yönelik ortak kınama yayınlandı. Dernekler ayrıca bu işi mahkemeye götüreceklerini açıkladılar. Yapılan kınama açıklamasında; "Kütahyalı’nın sarf ettiği bu sözler milli ve dini değerlerimize kesinlikle uymamakla birlikte kelimenin tam anlamı ile ırkçılıktır" denildi. İşte o açıklamanın tamamı...

Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz TV'de canlı yayınlanan spor programındaki ırkçı sözlerine tepkiler devam ediyor. Boşnak kökenli vatandaşların kurduğu 14 dernek, vakıf ve platformdan ortak kınama yayınlandı.

Dernekler yayınladıkları bu kınama metni ile ayrıca bu işi mahkemeye götüreceklerini açıkladılar.

İşte o açıklama…

“Hemen hemen yaptığı her konuşmada birilerine hakaret etmeyi ve onları aşağılamayı alışkanlık haline getirmiş, başka bir mahareti bulunmayan ve sözde gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı isimli ne idüğü belirsiz kişi, 19.11.2017 Beyat TV kanalında katıldığı Beyaz Futbol programında kendisine yapılan şakayı “kusturmalı Boşnak s…” olarak nitelendirmiştir.

Kütahyalı'nın sarf ettiği bu sözler milli ve dini değerlerimize kesinlikle uymamakla birlikte kelimenin tam anlamı ile ırkçılıktır. Bu sözler küçümseyiciliğin, tahrik ediciliğin, terbiyesizliğin ürünüdür ve nefret ile hakaret içeriklidir.

Bu sözlerin sahibi Rasim OZan Kütahyalı başta olmak üzere, ona televizyon kanalında imkan veren Beyaz TV Genel Yayın Yönetmeni ve kanal sorumlularını, Beyaz Futbol adlı programı yapan be sınan ekibi KINIYOR, sözlerin sahibi Rasim Ozan Kütahyalı hakkında adli makamlara başvuru yapacağımızı ve sonuna kadar takipçisi olacağımızı bildiriyoruz.

Muhammed Sancaktar / Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Der. Bşk.

Abdullah Gül / İzmir Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Der. Bşk.

Erdoğan Erden / Anadolu Yakası Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Der. Bşk.

Yusuf Öztürk / Bursa Bosna Sancak Yrd. ve Kültür Der.Bşk.

Kasım Gül / Adana Bosna Kardeşlik Yrd. ve Kültür Der. Bşk.

Erol Sevim / Sivas Bosna Sancak Eğiğim ve Sosyal Yrd. Der. Bşk.

Serdar Aydar / Çağdaş Balkan Türkleri Dayanışma Eğitim ve Kültür Der. Bşk.

Süleyman Euzunlar / Rumeli Balkan Göçmenleri Yrd. ve Dayanışma Der. Bşk.

Fuat Çoşkun / Sancaklılar Kültür Yrd. ve Dayanışma Bşk.

Saffet Erdem / Bosna Sancak Dostları Fed. Bşk.

Muhammed Sancaktar / Rumeli Platformu Bşk.

Kerim Erdem / Rumeli Türk Der. Bşk.

Kamil Çalışkan / Sancak Dostları Vakfı Bşk.”

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