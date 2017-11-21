Rasim Ozan Kütahyalı’nın skandal sözlerinin ardından sponsor firma Sanica Boru, Beyaz Futbol ve Derin Futbol’u bıraktı

Beyaz TV'deki programında Boşnaklara yönelik skandal sözler sarf eden yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'ya tepkiler büyüyor. Son olarak sponsor firma Sanica, Beyaz Futbol ve Derin Futbol'u bıraktı.

Beyaz TV’deki programında Boşnaklara yönelik skandal sözler sarf eden yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı’ya tepkiler büyüyor. MHP Milletvekili Saffet Sancaklı bugün mecliste saat 14.00’te bir basın açıklaması yapacaklarını bildirirken, dün gece programın sunucusu Ertem Şener, Kütahyalı’nın programla ilişiğinin kesildiğini açıkladı.

Sanıca Boru, Beyaz TV’den desteğini çekti

Yaşananlar üzerine programın sponsoru Sanica Boru da desteğini çekme kararı aldı. SANICA Yönetimi’nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Halkımızın hassasiyetlerine duyarlıyız. 21.11.2017 tarihi itibariyle Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarındaki sponsorluklarımızdan çekildiğimizi belirtiriz.”

Son dakika... Yüzlerce kişi kanalı bastı! Beyaz TV`den Rasim Ozan Kütahyalı kararı: Kovuldu! Beyaz TV'de yayınlanan 'Derin Futbol' programında Boşnak halkı için çirkin sözler sarfeden Rasim Ozan Kütahyalı kovuldu. (Bu çirkin sözlerin videosunu yayın ilkelerimiz gereği yayınlamıyoruz) İlgili Haberi Oku

Öte yandan Türkiye’de yaşayan Boşnak ve Kosova Dernekleri Platformu’ndan ortak kınama bildirisi yayınlandı. Kosova Prizrenliler Derneği yayınladığı kınama bildirisinde şu ifadelere yer verdi: ‘19.11.2017 tarihinde, Beyaz TV’de yayınlanan Beyaz Futbol adlı programda, büyük Rumeli camiasının saygın ve önemli bir bölümünü oluşturan Boşnak Kardeşlerimiz hakkında hakarete varan ifadeleri nedeniyle Rasim Ozan Kütahyalı’yı şiddetle kınıyoruz.

Rasim Ozan Kütahyalı`ya tepki yağıyor! Beyaz TV'de yayınlanan 'Derin Futbol' programında Boşnak halkı için çirkin sözler sarfeden Rasim Ozan Kütahyalı'ya çığ gibi tepki yağıyor. İlgili Haberi Oku

Üstelik saygın bir ulusa hakaret içeren bu ifadelerin bir medya organında, milyonlarca kişinin izlediği bir spor programında dile getirilmiş olması kabul edilemeyecek ölçüde vahimdir. Bu konuda gereğinin yapılması için başta Beyaz TV yöneticileri ve tüm yetkilileri göreve çağırıyoruz. Bir süredir medyada sıkça rastladığımız, etnik kimlik, cinsiyet, dini inançlar üzerinden aşağılamayı ve ayrıştırmayı marifet sayan bu pespaye dile, yüzlerce yıldır bir arada yaşadığımız Türk toplumunun geleceği için Kosovalı Dernekler Platformu olarak tepki gösteriyor ve sonuna kadar Boşnak kardeşlerimizin yanında olduğumuzu kamu oyuna duyurmayı borç biliyoruz’ denildi.

Rasim Ozan Kütahyalı`nın kovulmasının ardından Ertem Şener`den tehdit gibi sözler! İlgili Haberi Oku