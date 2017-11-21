Rasim Ozan Kütahyalı’nın kovulmasının ardından Ertem Şener’den tehdit gibi sözler!

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında Rasim Ozan Kütahyalı kendisine yapılan şakanın ardından skandal sözlere imza atmıştı. Skandal sözlerin ardından Rasim Ozan Kütahyalı Derin Futbol programından kovuldu. Ertem Şener karar sonrası "Rasim'in tüm düşmanlarına bedelini ödetecek gücü vardır" dedi.

Beyaz TV’de yayınlanan Beyaz Futbol programında Rasim Ozan Kütahyalı kendisine yapılan şakanın ardından Boşnaklar hakkında sarfettiği skandal sözleri ile gündeme oturdu. Kütahyalı’nın ırkçı ve cinsiyetçi sözleri tepkilere neden oldu. Tepkilerin ardından Rasim Ozan Kütahyalı Derin Futbol programından kovuldu.

Derin Fubol programında Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz TV ile ilişkisinin kesildiğini açıklayan sunucu Ertem Şener, Rasim Ozan Kütahyalı’nın kovulması ile ilgili konuşmanın ardından tehdit gibi sözler kullandı. Ertem Şener, “Rasim’in tüm düşmanlarına bedelini ödetecek gücü vardır” dedi.

İşte Ertem Şener’in canlı yayındaki o açıklamaları…

Programın moderatörü Ertem Şener’de sosyal medya hesabından, Kütahyalı’yı protesto edenler için sosyal medya hesabından önce bir paylaşımda bulundu ardından bu paylaşımını kaldırdı.

Ertem Şener’in kısa bir süre içerisinde sosyal medya hesabından sildiği mesajı şöyle:

Akşam saatlerinde de bir grup, Beyaz TV binasının önüne giderek televizyonu ve Rasim Ozan Kütahyalı'yı protesto etti. Protesto gösterisi sırasında TOMA'lar hazır bekletildi. Protesto sırasında “Rasim gelecek hesap verecek” sloganları atıldı.

Beyaz TV`den Rasim Ozan Kütahyalı kararı! Kovuldu! Beyaz TV'de yayınlanan 'Derin Futbol' programında Boşnak halkı için çirkin sözler sarfeden Rasim Ozan Kütahyalı kovuldu. İlgili Haberi Oku