Pepe: Ronaldo’nun Beşiktaş’ gelmesini isterim

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe, CNN International'a özel açıklamalarda bulundu. Beşiktaş taraftarlarından övgü dolu sözlerle bahseden Pepe, vatandaşı dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'ya da "Come to Beşiktaş" dedi.

Beşiktaş’a transfer süreci hakkında konuşan Pepe “Avrupa’nın bir çok önemli takımından teklif almıştım ancak Beşiktaş’ın bana sunmuş olduğu projeler ve teklif dikkatimi çekti. Sosyal medyadan gelen mesajlar ve sevgi de Beşiktaş’ın teklifini kabul etmemde etken oldu. Kendime “Beşiktaş’a gitmelisin. Beşiktaş’a gitmemen imkansız” dedim” diye konuştu.

TÜRK İNSANI İÇİN FUTBOL GERÇEKTEN BİR TUTKU

Vodafone Park’ta Siyah-Beyazlı taraftarların müthiş bir atmosfer oluşturduğunu belirten Portekizli yıldız “Kendi sahamızdaki maçlarda taraftarlarımızın müthiş desteği ile oynuyoruz. Daha önce yaşamadığım ve görmediğim bir destek bu. Türk insanı için futbol gerçekten bir tutku. Bu tutkuda takıma olumlu yönde etki ediyor” şeklinde konuştu.

RONALDO’NUN DA BEŞİKTAŞ’TA OLMASINI ÇOK İSTERİM

Real Madrid’in dünyaca ünlü yıldızı Ronaldo hakkında da konuşan Pepe “Ronaldo çok saygı duyduğum, mükemmel bir karaktere sahip biri. Ronaldo hakkında yazılan kötü haberlere inanmıyorum. İnsanlar gerçek Cristiano’yu bilmeden konuşuyor, bizim gibi normal bir insan o da. Çocukları çok seviyor ve harika bir baba. Eğer imkanı olsa Ronaldo’nun da Beşiktaş’ta olmasını çok isterim.” ifadelerini kullandı.

Portekiz Milli Takımı ve 2018 Dünya Kupası hakkında da konuşan 34 yaşındaki tecrübeli isim “Sınırlamalarımızı biliyoruz, ancak ne yapabileceğimizi de biliyoruz. Takım olarak oynuyoruz. Dünya Kupası’nda da bu çizgimiz de mücadele edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.