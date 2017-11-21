Pep Guardiola: ‘Oyuncularım rehavete kapılamaz yoksa onları öldürürüm’

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, oyuncularının rehavete kapılamayacağını dile getirirken "Çünkü onların teknik direktörü benim. Böyle bir şey olmayacak. Onları öldürürüm" dedi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, oyuncularının rehavete kapılamayacağını dile getirdi.

Premier Lig’de geride kalan 12 haftada yenilgi yüzü görmeyen City, 10 maçlık bir galibiyet serisi yakalarken topladığı 34 puanla en yakın takipçisi Manchester United’a 8 puan fark attı.

Şampiyonlar Ligi maçları öncesi basın mensuplarına konuşan Guardiola, “Oyuncularımda herhangi bir rahatlama veya rehavet söz konusu olmayacak çünkü onların teknik direktörü benim. Böyle bir şey olmayacak. Onları öldürürüm! Rehavet, benim takımlarımda olmaz. Kötü oynayabilirler, bizi yenen takımlar da olacaktır. Ama istek ve azim konusunda bir sorun yaşanmaz” ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi F Grubu’nda 4 maçını da kazanan ve gruptan çıkmayı garantileyen Manchester City, gruptaki 5. maçında Feyenoord ile karşı karşıya gelecek.

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