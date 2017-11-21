Naim Süleymanoğlu’nun cenazesine katılan Leonidis’e soruşturma!

Yunanistan'ın efsane haltercisi Valerios Leonidis'e görevi izinsiz terk ettiği için soruşturmaya tabi olduğu iddiası şaşkınlık yarattı. Yunan eski halterci bu bilgiyi doğrulamadı ancak Yunan Halter Milli Takımı eski antrenörü Lakovou ise farklı ifadeler kullandı.

Naim Süleymanoğlu’nun cenazesine katılması hem Türkiye hem de Yunanistan’da önemli gündem maddesi olan Valerios Leonidis ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Yunan TV kanalı Epsilon’un geçtiği habere göre eski halterci, izinsiz gittiği gerekçesiyle soruşturmaya sevk edildi.

Leonidis’in Yunan donanmasına kayıtlı memur statüsünde olduğu öğrenildi. Memur statüsünde olduğu için izin alarak gitmesi gerektiği savunuldu, bu izni almadan gittiği için incelemeye tabi olduğu öne sürüldü.

Efsane isim ortalığı karıştırdı

Yunanistan halter milli takımının efsane antrenörü Christos Lakovou yaptığı açıklamada, Leonidis’in ifadeye çağrıldığını söyledi. İstanbul doğumlu olan Lakovou, “Benim bildiğim kendisini donanmada EDE’ye sevk ettiler. Bunu neden yaptılar? İzinsiz görevini terk ettiği için. Tamam, acelesi vardı ve bu yüzden üstünü bilgilendirmedi” diye konuştu. Lakovou’nun telafuz ettiği EDE, Yunan ordusundaki soruşturma birimi olarak biliniyor.

Leonidis: Soruşturma yok

Skorer’in ulaştığı Leonidis ise bu yönde bir gelişmenin bulunmadığını belirterek “Hayır soruşturma açıldığı doğru değil. Bu konuda bir problem yok” dedi. Naim’in cenazesinde Türk bayrağına sarılı tabutu öpmesiyle ilgili Yunanistan’da yapılan bazı olumsuz yorumlara da cevap veren Valerios Leonidis şunları söyledi:

“Kötü niyetli yorumları umursamıyorum”

“İstanbul’a giderek dostumu son yolculuğunda uğurlamak benim için bir onurdu. Saygı duyduğum ve beğendiğim bir kişinin son kez yanında olmaya, bir arkadaşımın cenazesine katılmaya gittim, hepsi bu. Her şey bir yana biz insanız. Kötü niyetli yorumları umursamıyorum”.

(Milliyet)

Yunan Leonidis, Naim`i son yolculuğuna uğurlamaya geldi Naim Süleymanoğlu'nun cenaze törenine özel davetle en büyük rakibi Yunan Leonidis de geldi. Yunan halterciye, İstanbul'da Dünya Şampiyonu Milli haltercilerimiz Sunay Bulut ve Halil Mutlu eşlik etti. İlgili Haberi Oku