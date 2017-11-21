Medipol Başakşehir kutladı, Beşiktaş teşekkür etti!

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmasının ardından Medipol Başakşehir siyah beyazlıları kutladı. İki ekibin sosyal medya hesabından yapılan karşılıklı paylaşımlar binlerce beğeni aldı.

Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, Beşiktaş’ın Porto ile 1-1 berabere kalmasının ardından Şampiyonlar Ligi’nde üst tura yükselmesini Twitter’dan kutladı. İki kulüp arasında sosyal medyadaki diyalog dostluk rüzgarları estirdi.

Beşiktaş’ı Twitter hesabından kutlayan Medipol Başakşehir, “Kızmaca darılmaca yok. Avrupa büyükelçimiz @Besiktas. Tebrikler” yazdı.

Kızmaca darılmaca yokAvrupa büyükelçimiz @BesiktasTebrikler — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 21 Kasım 2017

Siyah beyazlı kulübün hesabından bu paylaşıma ise “Birlik ve beraberlik ruhunuz ile futbolumuzu güzelleştiriyor, değer katıyorsunuz. Teşekkürler @ibfk2014” yanıtını verdi.

İki kulübün hesabından yapılan bu paylaşımlar binlerce beğeni alırken fair-play ruhunun yansıtılması sonrası ‘görmek istediğimiz hareketler’ yorumu yapıldı.

Birlik ve beraberlik ruhunuz ile futbolumuzu güzelleştiriyor, değer katıyorsunuzTeşekkürler @ibfk2014 https://t.co/lqbU9YbNYf — Beşiktaş JK (@Besiktas) 21 Kasım 2017

Vodafone Park`ta maç sonu üçlüsü Portolu Vincent Aboubakar'dan Beşiktaş, Porto ile 1-1 berabere kalarak grup liderliğini garantilerken, karşılaşma sonunda sahalarda ender rastlanan bir durum ortaya çıktı. Porto'nun forveti Aboubakar, Beşiktaş tribünlerine 3'lü çektirdi. İlgili Haberi Oku