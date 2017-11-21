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Medipol Başakşehir kutladı, Beşiktaş teşekkür etti!

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmasının ardından Medipol Başakşehir siyah beyazlıları kutladı. İki ekibin sosyal medya hesabından yapılan karşılıklı paylaşımlar binlerce beğeni aldı.
23:1021 Kasım 2017
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Medipol Başakşehir kutladı, Beşiktaş teşekkür etti!

Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, Beşiktaş’ın Porto ile 1-1 berabere kalmasının ardından Şampiyonlar Ligi’nde üst tura yükselmesini Twitter’dan kutladı. İki kulüp arasında sosyal medyadaki diyalog dostluk rüzgarları estirdi.

Beşiktaş’ı Twitter hesabından kutlayan Medipol Başakşehir, “Kızmaca darılmaca yok. Avrupa büyükelçimiz @Besiktas. Tebrikler” yazdı.

Siyah beyazlı kulübün hesabından bu paylaşıma ise “Birlik ve beraberlik ruhunuz ile futbolumuzu güzelleştiriyor, değer katıyorsunuz. Teşekkürler @ibfk2014” yanıtını verdi.

İki kulübün hesabından yapılan bu paylaşımlar binlerce beğeni alırken fair-play ruhunun yansıtılması sonrası ‘görmek istediğimiz hareketler’ yorumu yapıldı.

21 Kasım 2017 Vodafone Park`ta maç sonu üçlüsü Portolu Vincent Aboubakar'dan Beşiktaş, Porto ile 1-1 berabere kalarak grup liderliğini garantilerken, karşılaşma sonunda sahalarda ender rastlanan bir durum ortaya çıktı. Porto'nun forveti Aboubakar, Beşiktaş tribünlerine 3'lü çektirdi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
beşiktaş Medipol Başakşehir
Son güncelleme: 23:19 | 21.11.2017
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