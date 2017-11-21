Vodafone Park’ta maç sonu üçlüsü Portolu Vincent Aboubakar’dan

Beşiktaş, Porto ile 1-1 berabere kalarak grup liderliğini garantilerken, karşılaşma sonunda sahalarda ender rastlanan bir durum ortaya çıktı. Porto’nun forveti Aboubakar, Beşiktaş tribünlerine 3’lü çektirdi.

Porto karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle grubu lider tamamlamayı garantileyen Beşiktaş'ta maç sonunda üst tura çıkmanın sevinci yaşandı. Tribünleri dolduran taraftarlar bütün takımı ve Teknik Direktör Şenol Güneş'i tribüne davet ederken, gelenekselleşen maç sonu 3'lüsü yine yapıldı.

Ancak bu kez futbol sahalarında ender görülen bir durum yaşandı ve maç sonu 3’lüsünü rakip takım oyuncusu yaptırdı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Porto'nun yıldız golcüsü Aboubakar, siyah-beyazlı tribünlere 3'lü çektiren isim oldu.

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Aboubakar, Beşiktaş tribünlerine 3'lü çektirirken, siyah-beyazlı taraftarlar, eski golcülerini bağırlarına bastı ve Aboubakar'a uzun süre tezahürat yaptı. Yıldız golcünün, Portekiz’de oynanan ve Beşiktaş’ın 3-1 kazandığı maçtan sonra siyah beyazlıların soyunma odasını ziyaret etmesi Porto taraftarlarının tepkisine yol açmıştı.

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